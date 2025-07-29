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1 yılda büyüdü, 3 dakikada kırpıldı! Köylülerin zorlu mesaisi sıcak soğuk demeden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1 yılda büyüdü, 3 dakikada kırpıldı! Köylülerin zorlu mesaisi sıcak soğuk demeden başladı
Erzincan, Kış, Koyun, Hayvancılık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da zorlu geçen kış mevsiminin ardından koyunların üzerinde 1 yılda büyüyen yünler kırkılıyor. Sürü sahipleri bir kişinin günde 200 koyun kırptığını, bir koyunun da yaklaşık 3 dakikada kırpıldığını söylüyor.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Erzincan’da havaların fazla ısınmasıyla birlikte koyun kırkımı sürüyor.

3-5 DAKİKADA KIRPILIYOR

Sürü sahipleri, koyunların sıcak havalardan etkilenmemesi ve temizlenmesi amacıyla kırkım işlemini gerçekleştiriyor. Elektrikli kırkım makineleri sayesinde dakikalar içerisinde tamamlanan işlem deneyimli kırkım ustaları tarafından yapılıyor. Koyunun yünlerinin kirlilik durumuna göre kırkım süresi 3 ila 5 dakika arasında değişiyor.

GÜNDE 200 KOYUN KIRPILIYOR

Bir koyun ustası günde yaklaşık 200 koyunu kırkabiliyor. 25 yıldır koyun kırkımı yapan Mürsel Koç, 'Eskiden kırma işlemini makaslar ile yapardık" şeklinde konuştu.

"MAKİNALAR İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI"

Koyunların yünlerinin temiz olması durumunda 3 dakikada kırkılabileceğini ifade eden Koç, "Bu koyun kırkma işlemi bizim mevsimlik işimiz. Eskiden kırkma makasları vardı Kırklık diye de adlandırılırdı şimdilerde makinalar çıktı Türkiye'de de üretilebilen makinalar bunlar. Bu makinalar sayesinde işimiz çok kolaylaştı bu durum hayvan yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlarımız için de çok iyi oldu. Bir koyunun kırkımı 3 ile 5 dakika arasında değişiyor. Koyunların yünü temiz olursa 3 dakikada kırkılabilir. Koyun zayıf ve kirli olursa da bu süre uzar ve 4 ila 5 dakikaya kadar çıkabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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