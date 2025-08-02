İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir'de 2 Ağustos Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintisi farklı zaman dilimlerinde uygulanacaktır. Gediz Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarını gerekçe göstererek elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
İzmir'in bazı ilçe ve mahallerinde 2 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle, Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı ve Bergama gibi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Gediz Elektrik, bugünkü elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlara önceden önlem almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle vatandaşların şarjlarını doldurmaları noktasında tavsiye verildi. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?
2 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
İzmir'de genel olarak sabah saatlerinde gerçeklecek elektrik kesintisi 11:00, 15:00, 16:00 ve 17:00 saatlerinde gelecektir.