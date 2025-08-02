İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'in bazı ilçe ve mahallerinde 2 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle, Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı ve Bergama gibi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Gediz Elektrik, bugünkü elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlara önceden önlem almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle vatandaşların şarjlarını doldurmaları noktasında tavsiye verildi. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir'de genel olarak sabah saatlerinde gerçeklecek elektrik kesintisi 11:00, 15:00, 16:00 ve 17:00 saatlerinde gelecektir.

ALİAĞA / İZMİR

Çakmaklı ( HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ Hacı Mehmet Çiftliği Çakmaklı Yolu Çakmalı Hacı Mehmet Çiftliği Hacı Mehmet Çiftliği HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ )

BAYRAKLI / İZMİR Kesinti ID : 3445115 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mansuroğlu ( 269/13. Sk. 269/16 263/2. Sk. 265. Sk. 265/1. Sk. 269/12. Sk. 286/6. Sk. Alija İzetbegovic Dumlupınar Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )

BERGAMA / İZMİR Kesinti ID : 3446779 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bölcek ( ACET MEŞE LEVENT ÇARŞI DESTAN AKDENİZ DEMİREL SELÇUK ÇIKMAZI eylem Çivi Kuyu İstiklal Cd. CEVİZ Çivi Kuyu Cd. ÇETİNKAYA Yeni Sk. Yarıcı Sk. Yapılar Sk. Turabey Sk. Tuncanlar Cd. Serçe Sk. Savaş Sk. Sakarya Cd. Saka Sk. RAHMİ KÖKEN OĞUZ Ortaokul Cd. Ortakuyu Sk. Okul Cd. Namık Kemal Cd. Mithatpaşa Cd. Mithat Öz Cd. )

KARABAĞLAR / İZMİR

2 Ağustos Cumartesi 2025