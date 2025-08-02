Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir&#039;de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir, Elektrik Kesintisi, GEDİZ, Bakım, Aliağa, Karabağlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de 2 Ağustos Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintisi farklı zaman dilimlerinde uygulanacaktır. Gediz Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarını gerekçe göstererek elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir'in bazı ilçe ve mahallerinde 2 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle, Aliağa, Karşıyaka, Bayraklı ve Bergama gibi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Gediz Elektrik, bugünkü elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlara önceden önlem almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle vatandaşların şarjlarını doldurmaları noktasında tavsiye verildi. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü İzmir'in Aliağa, Bayraklı, Bergama, Karabağlar, Karşıyaka, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İzmir'de genel olarak sabah saatlerinde gerçeklecek elektrik kesintisi 11:00, 15:00, 16:00 ve 17:00 saatlerinde gelecektir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

ALİAĞA / İZMİR

Çakmaklı ( HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ Hacı Mehmet Çiftliği Çakmaklı Yolu Çakmalı Hacı Mehmet Çiftliği Hacı Mehmet Çiftliği HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ HACI MEHMET ÇİFTLİĞİ )

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim

BAYRAKLI / İZMİR

Kesinti ID : 3445115
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 269/13. Sk. 269/16 263/2. Sk. 265. Sk. 265/1. Sk. 269/12. Sk. 286/6. Sk. Alija İzetbegovic Dumlupınar Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )
 

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

BERGAMA / İZMİR

Kesinti ID : 3446779
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölcek ( ACET MEŞE LEVENT ÇARŞI DESTAN AKDENİZ DEMİREL SELÇUK ÇIKMAZI eylem Çivi Kuyu İstiklal Cd. CEVİZ Çivi Kuyu Cd. ÇETİNKAYA Yeni Sk. Yarıcı Sk. Yapılar Sk. Turabey Sk. Tuncanlar Cd. Serçe Sk. Savaş Sk. Sakarya Cd. Saka Sk. RAHMİ KÖKEN OĞUZ Ortaokul Cd. Ortakuyu Sk. Okul Cd. Namık Kemal Cd. Mithatpaşa Cd. Mithat Öz Cd. )

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 5. Resim

KARABAĞLAR / İZMİR

2 Ağustos Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3447930
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ali Fuat Cebesoy ( 9135/4. Sk. )

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 6. Resim

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 7. Resim

İzmir’de elektrik kesintisi takvimi belli oldu! GEDİZ elektrik duyurdu, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 8. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kırklareli'nde orman yangını! Alevler kısa sürede söndürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek?Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu? - HaberlerEzgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu?Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleri - HaberlerAnadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleriYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL puanları 5 yıl geçerli olacak! - HaberlerYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL puanları 5 yıl geçerli olacak!Dürziler Müslüman mı, hangi dine mensup? Suriye'deki Dürziler gündemde! - HaberlerDürziler Müslüman mı, hangi dine mensup? Suriye'deki Dürziler gündemde!F1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Macaristan GrandPrix yarış takvimi - HaberlerF1 Macaristan GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Macaristan GrandPrix yarış takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...