İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., 1 Ağustos 2025 Perşembe günü bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kesintiler sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar devam edecektir. Peki, 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar...

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Bugün sabah saatleri itibarıyla İzmir'iBergama, Foça,Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

İzmir'de elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği GEDİZ elektrik tarafından duyurulmuştu. Yapılan olumsuzluklara karşı vatandaşların elektrikli cihazlarını prizden çekmeleri tavsiye ediliyor.

İzmir elektrik kesintileri listesi Gediz Elektrik tarafından yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri: