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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir&#039;de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos günü İzmir'in birçok ilçe ve mahallelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte detaylar....

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., 1 Ağustos 2025 Perşembe günü bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kesintiler sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar devam edecektir. Peki, 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Bugün sabah saatleri itibarıyla İzmir'iBergama, Foça,Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Menderes, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi amacıyla elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

İzmir'de elektriklerin ne zaman, saat kaçta geleceği GEDİZ elektrik tarafından duyurulmuştu. Yapılan olumsuzluklara karşı vatandaşların elektrikli cihazlarını prizden çekmeleri tavsiye ediliyor.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

1 AĞUSTOS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ PAYLAŞILDI

İzmir elektrik kesintileri listesi Gediz Elektrik tarafından yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 3. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 4. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 5. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 6. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 7. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 8. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 9. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 10. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 11. Resim

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ağustos İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - 12. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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