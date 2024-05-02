Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de bu sezon göz dolduruyor! Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takımı açıkladı

Fenerbahçe'de bu sezon göz dolduruyor! Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takımı açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Bu sezon attığı goller ve gösterdiği performansla Fenerbahçe'yi sırtlayan isimlerden biri olan irfan Can Kahveci hakkında eski hocasından flaş iddialar geldi. İşte haberin detayları...

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. 2023-24’te tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan sol ayaklı yıldız 18 gol, 12 asistle tam 30 gole katkı verdi.

Kötü geçen iki sezonun ardından bu yıl Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da en çok güvendiği isimlerden biri olan Kahveci, 4 maç kala önceki 2.5 yıllık performansını geride bırakmayı başardı. Kahveci'yle Newcastle United, Rennes, Sevilla gibi takımlar ilgilense de oyuncu, Fenerbahçe’de kalıp efsaneler arasına adını yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon göz dolduruyor! Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takımı açıkladı - 1. Resim

ESKİ HOCASI AÇIKLADI

Kahveci'nin eski hocası Mustafa Kaplan oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahveci'nin gelecek sezon İspanya'ya transfer olabileceğini belirten Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"“Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Biri de İrfan Can. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Sevilla onu istiyor ama İtalya’dan da talipleri var” 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
KOTON halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek5 ayda yüzde 200 zam! Tavuk eti fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liverpool yeni sezonda giyeceği iç saha formaları tanıtıldı! Jürgen Klopp'suz ilk sezon - SporLiverpool'un yeni sezon formaları tanıtıldıGalatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten flaş Mauro Icardi iddiası: "Formayı taşıyamayacak insanlar..." - SporFlaş Icardi iddiası! "Formayı taşıyamayacak insanlar..."Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'e rakip çıktı - SporSeçim öncesi Özbek'e rakip çıktıFenerbahçe’nin en pahalı transferi, tarihi bir hayal kırıklığı oldu - SporCengiz kaybettiG.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım - Spor"Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım"Beşiktaş'ın görüştüğü Nuri Şahin'den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor - SporBeşiktaş'ta şampiyonluk ilk sezon zor
Sonraki Haber Yükleniyor...