Fenerbahçe'de bu sezon göz dolduruyor! Eski hocası İrfan Can Kahveci'nin transfer olacağı takımı açıkladı

Fenerbahçe’nin en pahalı transferi, tarihi bir hayal kırıklığı oldu

Fenerbahçe’nin en pahalı transferi, tarihi bir hayal kırıklığı oldu

Bu sezon attığı goller ve gösterdiği performansla Fenerbahçe'yi sırtlayan isimlerden biri olan irfan Can Kahveci hakkında eski hocasından flaş iddialar geldi. İşte haberin detayları...

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz kamaştırıyor. 2023-24’te tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan sol ayaklı yıldız 18 gol, 12 asistle tam 30 gole katkı verdi.

Kötü geçen iki sezonun ardından bu yıl Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da en çok güvendiği isimlerden biri olan Kahveci, 4 maç kala önceki 2.5 yıllık performansını geride bırakmayı başardı. Kahveci'yle Newcastle United, Rennes, Sevilla gibi takımlar ilgilense de oyuncu, Fenerbahçe’de kalıp efsaneler arasına adını yazdırmak istiyor.

ESKİ HOCASI AÇIKLADI

Kahveci'nin eski hocası Mustafa Kaplan oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kahveci'nin gelecek sezon İspanya'ya transfer olabileceğini belirten Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"“Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Biri de İrfan Can. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Sevilla onu istiyor ama İtalya’dan da talipleri var”