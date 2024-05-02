Fenerbahçe’nin en pahalı transferi, tarihi bir hayal kırıklığı oldu

Sezon başında 15 milyon avroluk bonservisle sarı lacivertli formayı sırtına geçiren Cengiz Ünder’den önderlik bekleniyordu. Ancak millî yıldız bir türlü kulübeden başını çıkarmayı beceremedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Galatasaray’ın üst üste transfer bombaları patlattığı dönemde Fenerbahçe’nin Marsilya’dan söküp aldığı Cengiz Ünder’in dengeleri bozması bekleniyordu.

HAKKINI VEREMEDİ

15 milyon avroluk bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki millî yıldız sarı lacivertlilerin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Ama performansıyla adını tarihe yazdırmayı beceremedi. İrfan Can Kahveci’yle girdiği forma yarışını yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kaybeden Cengiz Ünder, takım arkadaşı kariyer rekoru kırarken ancak onun yedeği olarak adını duyurabildi.

SÖZÜNÜ TUTAMADI

Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle 7 maç kaçıran Cengiz, sonrasında da farklı sıkıntılar sebebiyle 7 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu 17’si ilk on bir de olmak üzere toplam 31 karşılaşmada görev alırken, 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. İsmail Kartal’ın sınırsız özgürlük tanıdığı Cengiz, kendisine verilen şansları iyi kullanamayınca İrfan Can’ın arkasında kulübeye çakılı kaldı. Önder olması beklenirken, hayal kırıklığını aşamayan Cengiz, hücumda yetersiz kalırken, savunma zaten yoktu. Millî yıldızın “Ben sahada konuşurum” iddiası da boş çıktı.

SAHTE KIVILCIM

Cengiz Ünder’in 4 golle şov yaptığı İstanbulspor maçından sonra bu şekilde devam etmesi bekleniyordu. Ancak Cengiz sonrasındaki 12 maçta ancak 4 gol atarken, asist katkısı da sağlayamadı. Oyuna sonradan dâhil olduğu 9 maçta da kayıpları oynadı. Avrupa’da âdeta yoktu.

YARIŞ HENÜZ BİTMEDİ

Derbiden sonra üç gün izin yapan Fenerbahçe Konya maçının hazırlıklarına başladı. İdman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan İsmail Kartal “Şampiyonluk şansını sonuna kadar kovalayacağız. Henüz biten bir şey yok. Rakip baskı altında. Hata yapıp puan kaybedecekler” sözleriyle oyuncularını motive etti.

İRFAN CAN PAZARI VEDASI YAKIN

∂ Bu sezon kariyer rekoru kıran İrfan Can Kahveci, gol (18) ve asistte (12) çift haneli rakamlara ulaşırken Avrupa’dan da birçok takımın radarına girdi. Sport.fr verdiği haberde Ligue 1 ekiplerinden Rennes’in 28 yaşındaki millî oyuncu için 20 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Adı Sevilla ve Newcastle’la da anılan İrfan Can için eski hocası Mustafa Kaplan ise “İtalya’dan da talipleri var ama İspanya’ya gidecek. Sevilla onu çok istiyor” iddiasında bulundu.

YENİDEN STOPER İLK HEDEF SAVİC

∂ Fenerbahçe’de yıllardır bitmeyen stoper transferleri yaz döneminde de devam edecek. Sezon sonunda Bonucci ve Çağlar ile yolları ayıracak sarı lacivertliler bu mevki için en az iki yeni isim düşünüyor. İlk hedef ise adı daha önce de gündeme gelen 33 yaşındaki Karadağlı Stefan Savic.