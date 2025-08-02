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Karar Resmi Gazete'de! Ünlü holdinge ait 18 taşınmaz özelleştiriliyor, işte ihale şartları

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Karar Resmi Gazete&#039;de! Ünlü holdinge ait 18 taşınmaz özelleştiriliyor, işte ihale şartları
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sümer Holding'e ait 4 ildeki 18 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirmesi gerçekleştirilecek. İhalelerin geçici teminat bedelleri 500 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor.

Sümer Holding'e ait 18 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin yatırımcılara duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle ile Kilis ve Kütahya'nın merkez ilçelerinde 2'şer, Niğde'nin merkez ilçesinde ise 12 olmak üzere toplam 18 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İHALE ŞARTNAME VE GECİCİ TEMİNAT BEDELLERİ 

İhale şartnamesi bedeli Ankara'daki taşınmazlar için 7 biner lira, diğerleri için 5 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 500 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor.

Ankara, Kilis ve Kütahya'daki taşınmazlar için 9 Eylül, Niğde'deki taşınmazlar için 10 Eylül'e kadar son teklifler verilebilecek.

Karar Resmi Gazete'de! Ünlü holdinge ait 18 taşınmaz özelleştiriliyor, işte ihale şartları - 1. Resim

İHALE NASIL YAPILACAK?

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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