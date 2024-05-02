DEM Parti'nin skandalları bitmiyor! Batman Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı

DEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı

DEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partili gözaltında

DEM Partili belediyelerin skandallarına bu kez de Batman Belediyesi eklendi. Belediyenin sitesindeki Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarının kaldırıldığı görüldü.

Art arda DEM Partili belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Batman Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bulunan Türk Bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafları kaldırıldı.

Seçimden önce site böyle görünüyordu...

TEPKİ TOPLADI

Bu skandal hareket sosyal medyada da büyük tepki çekti. Vatandaşlar konuyla ilgili yetkililerin harekete geçmesi konusunda onlarca yorum yaptı.

Sitenin son hali bu şekilde...

DAHA ÖNCE DE ART ARDA SKANDALLARA İMZA ATMIŞLARDI

Geçtiğimiz haftalarda da DEM Parti yöneticileri, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakarette bulunmuşlardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde ise Belediye Meclisi'ndeki Türk bayrağını kaldıran DEM'li yöneticiler, daha sonra da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesindeki Türk bayrağını kaldırmıştı.