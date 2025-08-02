Mert Demir'den sürpriz paylaşım! “Galiba ikinci kez baba oluyorum”

Magazin dünyası, Mert Demir ile Serenay Sarıkaya arasındaki ilişkiyi konuşmaya devam ediyor. Çiftin reklam amaçlı bir birliktelik yaşadığı yönündeki iddialar uzun süre gündemde kaldı. Ancak ikili, bu iddialar karşısında herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Söylentilerin ardından çiftin ayrıldığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak Serenay Sarıkaya'nın, Mert Demir ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

Magazin gündemi çiftin ayrıldığı yönündeki söylentilerle çalkalanırken, geçtiğimiz ay 33 yaşına giren Serenay Sarıkaya için Mert Demir anlamlı bir mesaj paylaştı. Demir kız arkadaşının doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi.

“ANNESİ GETİRDİ, İKİNCİ KEZ BABA OLUYORUM”

Konserleri ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Mert Demir, son olarak farklı bir haberle gündeme geldi. Demir’in “Galiba ikinci kez baba oluyorum” paylaşımı dikkat çekti.

Evine yeni doğan bir kedi misafir olan Demir, yavruyu beslerken çektiği ve kalpleri ısıtan görüntüleri paylaştı. Videonun altına ise “Annesi getirdi, bahçeye bıraktı. Galiba ikinci kez baba oluyorum. Bakacağız” notunu düştü.