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Sürpriz düğün: İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki yeniden evlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sürpriz düğün: İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki yeniden evlendi
İsmail Hacıoğlu, Evlilik, Boşanma, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile 2020 yılında boşandığı eşi ve kızının annesi Duygu Kumarki ile yeniden nikah masasına oturdu. Dün akşam evlenen çiftin düğün eğlencesi teknede yapıldı. İkiliyi bu mutlu günlerinde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.

Son olarak 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminde başrol üstlenen İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlenmişti. Bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında anlaşmalı şekilde yollarını ayırmıştı.    

Duygu Kumarki, boşanma sonrası yaptığı bir açıklamada “İsmail Hacıoğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışıyorduk. Fakat karşılıklı konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ebeveyn olarak, kızımız Yemin için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sürpriz düğün: İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki yeniden evlendi - 1. Resim

BİR ŞANS DAHA…

Ayrılığın ardından bir süre Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile ilişkiler yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu birlikteliklerde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Ancak zamanla eski eşiyle yeniden yakınlaşarak ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi.

TEKNEDE DÜĞÜN YAPTILAR

İlişkilerini yeniden denemeye karar veren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'den güzel haber geldi. Çift yeniden nikah masasına oturdu. İkilinin teknede yapılan düğününe yakınları ve dostları katıldı. 

Sürpriz düğün: İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki yeniden evlendi - 2. Resim

Sürpriz düğün: İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki yeniden evlendi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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