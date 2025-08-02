Sürpriz düğün: İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki yeniden evlendi

Son olarak 'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminde başrol üstlenen İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlenmişti. Bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında anlaşmalı şekilde yollarını ayırmıştı.

Duygu Kumarki, boşanma sonrası yaptığı bir açıklamada “İsmail Hacıoğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışıyorduk. Fakat karşılıklı konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ebeveyn olarak, kızımız Yemin için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

BİR ŞANS DAHA…

Ayrılığın ardından bir süre Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile ilişkiler yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu birlikteliklerde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Ancak zamanla eski eşiyle yeniden yakınlaşarak ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi.

TEKNEDE DÜĞÜN YAPTILAR

İlişkilerini yeniden denemeye karar veren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'den güzel haber geldi. Çift yeniden nikah masasına oturdu. İkilinin teknede yapılan düğününe yakınları ve dostları katıldı.