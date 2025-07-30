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Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı
Giresun, Konser, Hayran, Düğün, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Giresun’da düzenlenen bir etkinlik kapsamında konser vermek üzere şehre gelen dünyaca ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğa harikası Kuzalan Tabiat Parkı’nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında park içerisinde yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri’ni gezen sanatçı, bölgenin manzarasına hayran kaldı. Giresun'da bir hayranının düğününde sahne almasıyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Hayranımı mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim" ifadelerine yer verdi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuzalan Tabiat Parkı, bu kez dünya müziğinin sevilen ismini ağırladı. Masmavi suyuyla dikkat çeken Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu beyaz basamaklı Göksu Travertenleri’ni gezen ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğal güzelliklere hayran kaldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı - 1. Resim

Ziyareti sırasında cep telefonuyla bol bol fotoğraf çeken Otilia, sosyal medya hesaplarında da Giresun’un eşsiz manzaralarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı - 2. Resim

"Burası gerçek olamayacak kadar güzel" ifadelerini kullanan sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı - 3. Resim

"KONSERDEN ÖNCE UĞRAMAK İSTEDİM"

Konser öncesi doğa ile iç içe vakit geçiren ünlü sanatçının Giresun’a hayran kaldığı ve ilerleyen dönemde bölgeyi tekrar ziyaret etmek istediği öğrenildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı - 4. Resim

Ünlü şarkıcı son olarak Giresun'da bir hayranının düğününde sahne almasıyla ilgili açıklama yaptı. Otilia, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hayranlarından birinin uzun süredir kendisine ulaşıp düğününe davet etmeye çalıştığını anlattı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı - 5. Resim

Şarkıcı, "Hayranlarımdan birisi bana ve aileme düğününe gelmemiz için ulaşmaya çalışıyordu. Ben de kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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