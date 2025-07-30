Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun’da! Neden geldiğini ilk kez açıkladı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuzalan Tabiat Parkı, bu kez dünya müziğinin sevilen ismini ağırladı. Masmavi suyuyla dikkat çeken Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu beyaz basamaklı Göksu Travertenleri’ni gezen ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğal güzelliklere hayran kaldı.

Ziyareti sırasında cep telefonuyla bol bol fotoğraf çeken Otilia, sosyal medya hesaplarında da Giresun’un eşsiz manzaralarını paylaşmayı ihmal etmedi.

"Burası gerçek olamayacak kadar güzel" ifadelerini kullanan sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"KONSERDEN ÖNCE UĞRAMAK İSTEDİM"

Konser öncesi doğa ile iç içe vakit geçiren ünlü sanatçının Giresun’a hayran kaldığı ve ilerleyen dönemde bölgeyi tekrar ziyaret etmek istediği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı son olarak Giresun'da bir hayranının düğününde sahne almasıyla ilgili açıklama yaptı. Otilia, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hayranlarından birinin uzun süredir kendisine ulaşıp düğününe davet etmeye çalıştığını anlattı.

Şarkıcı, "Hayranlarımdan birisi bana ve aileme düğününe gelmemiz için ulaşmaya çalışıyordu. Ben de kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim" dedi.