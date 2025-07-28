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Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun'a hayran kaldı! Bir daha ziyaret edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun&#039;a hayran kaldı! Bir daha ziyaret edecek
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia, 15. Uluslararası Görele Kemençe ve Horon Festivali’nde sahne aldı. Konseri öncesi Mavi Göl, Göksu Travertenleri ve Kuzalan Şelalesini gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Otilia, Giresun’un doğal güzelliklerine hayran kaldı. Sanatçının ilerleyen dönemde bölgeye bir ziyaret daha gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

Giresun'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında konser vermek üzere şehre gelen dünyaca ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğa harikası Kuzalan Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında park içerisinde yer alan Mavi Göl ve Göksu Travertenleri'ni gezen sanatçı, bölgenin manzarasına hayran kaldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun'a hayran kaldı! Bir daha ziyaret edecek - 1. Resim

Karadeniz'in saklı cennetleri arasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuzalan Tabiat Parkı, bu kez dünya müziğinin sevilen ismini ağırladı. Masmavi suyuyla dikkat çeken Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu beyaz basamaklı Göksu Travertenleri'ni gezen ünlü Rumen sanatçı Otilia, doğal güzelliklere hayran kaldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun'a hayran kaldı! Bir daha ziyaret edecek - 2. Resim

HAYRAN KALDIĞI GİRESUN'U SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI 

Ziyareti sırasında cep telefonuyla bol bol fotoğraf çeken Otilia, sosyal medya hesaplarında da Giresun'un eşsiz manzaralarını paylaşmayı ihmal etmedi. "Burası gerçek olamayacak kadar güzel" ifadelerini kullanan sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia Giresun'a hayran kaldı! Bir daha ziyaret edecek - 3. Resim

GİRESUN'A SON GELİŞİ OLMAYACAK

Konser öncesi doğa ile iç içe vakit geçiren ünlü sanatçının Giresun'a hayran kaldığı ve ilerleyen dönemde bölgeyi tekrar ziyaret etmek istediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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