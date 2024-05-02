Araç sahipleri müjde! Oto gaza büyük indirim geliyor

Araç sahiplerinin beklediği indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 1 lira 64 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından oto gazın fiyatı 20 lira seviyelerine gerileyecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri indirim ya da zam haberlerini yakından takip ederken, beklenen haber ise LPG için geldi.

OTO GAZA İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından oto gazın litresi 20 lira seviyelerine gerileyecek.

2 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 43.65 TL

Ankara: 44.51 TL

İzmir: 44.79 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.07 TL

Ankara: 41.97 TL

İzmir: 42.24 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 22.47 TL

Ankara: 22.37 TL

İzmir: 22.01 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.