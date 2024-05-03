Hafta nasıl kapanıyor? Dolarda gözler TÜFE’ye çevrildi! İşte son fiyatlar…

Dolarda son dakika! 3 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,40 TL seviyesinden güne başlıyor. TCMB’nin enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikası haftalardır kurları baskılıyor. Bugün açıklanacak Nisan Ayı TÜFE rakamları “değerli TL” politikasının geleceği hakkında önemli ipuçları verecek. TÜFE’de %3,22 civarında yoğunlaşan beklentinin aşılması, faizlerin de “daha uzun süre yüksek kalabileceği” sinyalini verecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomide yeniden dengelenme sürecinde “değerli TL” politikası devam ederken, döviz kurlarında haftalardır yatay seyir dikkat çekiyor. TCMB son olarak yerel seçimler öncesindeki 21 Mart toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmıştı. Buna ek olarak +3 puan da koridor limiti tanımlamıştı. TCMB’nin piyasayı yüzde 53 ile fonlamaya başlaması, mevduat faizlerinin de yüzde 60’a doğru yükselmesini beraberinde getirmişti. Son altı haftalık bu süreçte dolar fiyatının 32,50’ye yakın seyretmesi, piyasalarda, “bunun sürdürülebilirliği” konusunu gündeme getirdi.

3 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL

Haftanın son işlem gününde de kurlarda stabil görünüm sürüyor. Dünkü işlemlerde 32,27’ye kadar gerileyen serbest piyasada dolar fiyatı, 3 Mayıs’a 32,40 TL’ye yakın seviyelerden başlangıç yapıyor. Döviz bürolarında ise dolar fiyatı 32,21-32,36 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro ise ilk işlemlerde 33,77 TL’den fiyatlanıyor.

Bugün içeride nisan ayı enflasyon verisi piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Akşam ise piyasalar kapandıktan sonra S&P tarafından Türkiye not değerlendirmesi beklenecek. Dış piyasalarda ise Nisan Ayı ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları öne çıkıyor.

DEĞERLİ TL İLE NEREYE KADAR?

Türkiye’de seçim öncesi dönemde yüklü miktarda döviz pozisyonları alınmıştı ancak 31 Mart sonrasında dolarda hiç artış yaşanmadı. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, dolarda alınan bu pozisyonların çözülmesi için “değerli TL” politikasının uygulandığını belirterek, “Ancak bu politikanın uzun süre sürdürülmemesi gerekiyor. Çünkü dış ticaret dengesi başta olmak üzere gelecekte bir takım başka olumsuz yansımaları görülebilir. Şu anda TCMB rezerv toplamaktan çok TÜFE’ye odaklandığı için kısa vadede bu politika devrede. Bundan sonra gelecek enflasyon rakamları burada belirleyici olacak” diye konuştu.

TÜFE RAKAMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez Bankasının para politikasında sıkılık düzeyini ayarlarken baktığı veriler arasında aylık TÜFE de bulunuyor. Aylık TÜFE’de öncelikle %3 civarında gerçekleşmeler hedefleniyor. Bu anlamda mart verisi %3,16 ile umut verdi. İkinci çeyreği kapsayan nisan-mayıs ve haziran aylarında da yüzde 3’e yakın aylık TÜFE gerçekleşmeleri, TCMB’nin ve piyasaların beklentilerini karşılayacak. Ancak beklentilerden yüksek gelecek TÜFE rakamları, faizlerin de daha fazla süre yüksek kalma ihtimalini destekleyecek.