Hangi hisseler geride kaldı? Rekordaki borsada işte dibine yakın hisseler!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi 2 Mayıs itibarıyla 10.208 puana ulaşarak yeni rekor kırdı. Endeksin yıl başından itibaren getirisi yüzde 36,65 olarak gerçekleşti. Ancak BİST100 kapsamındaki bütün hisseler bu performansa ayak uyduramadı. Bazı hisseler 2024 yılında gördükleri en düşük seviyeye yakın seyrediyor. Peki dibine yakın bu hisseler hangileri? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 2 Mayıs işlemlerini 10.208 puandan tamamladı ve aynı zamanda TL bazlı rekor seviyeden de kapanış gerçekleştirmiş oldu. 2023 yılını 7.470 puandan tamamlayan BİST100 endeksinin yıl başından itibaren getirisi yüzde 36,65 olarak geçekleşti. Bu getiri ile BİST100 endeksi diğer yatırım araçlarının üzerinde bir performans gösterdi. Aynı zamanda TÜFE’ye karşı da reel getiri sağlayarak, borsaya yatırımı yapan yatırımcıları enflasyona karşı korudu.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsanın bu yılki yükseliş serüveni, uygulanan rasyonel politikalardan destek buldu. Değerli TL’yi temel alan sıkı para politikası ve enflasyonla kararlı mücadele ile birlikte, ülke risk priminde de (CDS) 300 seviyesinin altına doğru gerileme yaşandı. Makroekonomik verilerde yeniden dengelenme sürecinin başlamasıyla birlikte yabancı yatırımcı girişleri de hızlandı. Beraberinde mart ayında Fitch’ten not artışı geldi. Bugün de S&P’den not artışı beklentisiyle birlikte, borsaya ilginin devam ettiği görüldü.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Türkiye’de yeni politikalarla birlikte yeni bir hikâye yazıldığı için, borsaya gelen yabancı yatırımcılar da makro ekonomideki toparlanmadan olumlu etkilenebilecek Bankacılık ve Holding gibi sektörlere daha yoğun ilgi gösterdi. Yıl başından itibaren bakıldığında 2 Mayıs kapanışı itibarıyla Koç Holding yüzde 72,10 ve Sabancı Holding yüzde 58,40 yükselişe imza attı. Yapı Kredi Bankası yüzde 66,71; Akbank yüzde 66,15;, Garanti Bankası yüzde 49,82 ve İş Bankası (C) hissesi de yüzde 49,78 oranında prim yaptı.

BİST100’DE DİBİNE YAKIN İLK 10 HİSSE

Bu süreçte bazı hisseler ise endeksteki yükselişe ayak uyduramadı. BİST100 endeksine dahil olan ve 2024 yılında gördüğü en düşük seviyeye yakın olan hisseler ise şöyle sıralandı:

1-Smart Güneş Teknolojileri / Son Fiyat: 57,75 / Dibe yakınlık: %8,25

2-Eczacıbaşı Yatırım / Son Fiyat: 236,30 / Dibe yakınlık: %9,50

3-Say Yenilenebilir Enerji / Son Fiyat: 83,75 / Dibe yakınlık: %9,62

4-HEKTAŞ / Son Fiyat: 15,95 / Dibe yakınlık: %10,00

5-Kale Seramik / Son Fiyat: 61,95 / Dibe yakınlık: %10,04

6-Europower Enerji / Son Fiyat: 158,10 / Dibe yakınlık: %10,71

7-Europen Endüstri / Son Fiyat: 15,73 / Dibe Yakınlık: %11,56

8-ASTOR Enerji / Son Fiyat: 100,30 / Dibe Yakınlık: %11,82

9-BIEN Yapı / Son Fiyat: 43,40 / Dibe Yakınlık: %12,51

10-ŞOK Market / Son Fiyat: 59,50 / Dibe Yakınlık: %13,44

TEK BAŞINA YETERLİ KRİTER DEĞİL!

“Dibe Göre Getiri” hesaplamaları; belli bir dönem aralığında hisse senetlerinin gördüğü en düşük seviyeye göre yapılıyor. Özellikle bugünkü gibi borsanın yükseldiği dönemlerde primsiz kalan hisseler merak ediliyor. Ancak bir hissenin, yükselen endekse rağmen dip seviyeye yakın olmasının, yatırım için yeterli sebep olmadığı vurgulanıyor.

Özellikle önceki dönemlerde önden yaşanan ciddi yükselişler, bu dönemde hissenin geride kalmasını beraberinde getirebileceği gibi; F/K ve PD/DD değeri gibi göstergeler, borçluluk ve finansallarda yaşanan gelişmeler de, hisse performansları üzerinde etkili olabiliyor. Bu sebeple her yönüyle kapsamlı araştırma yapılması gerekiyor.

(Önemli Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.)