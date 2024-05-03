Kiracılar dikkat! Mayıs ayı zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla iş yeri kiralarına mayısta yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre bu ay iş yeri kiralarına en fazla yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek.

Hükümet konutta fahiş kiraların önüne geçmek için yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Söz konusu uygulama temmuz ayına kadar devam edecek. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiralarında ise uygulanmıyor. İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına martta en fazla yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ZAMMI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Kira artış hesapları 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, nisanda TÜFE aylık yüzde 3,18 arttı, yıllık yüzde 69,80 oldu. Nisan ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 59,64 olarak gerçekleşti. Buna göre, mayıs ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 59,64 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %59,64

Zam bedeli: 5.964 lira

Zamlı kira bedeli: 15.594 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.156 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 22.349 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 25.542 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 28.735 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 31.928 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 39.910 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 47.892 lira