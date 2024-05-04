35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme! "Göz yumuyorduk"

6 Şubat felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta enkaza dönen 10 katlı Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasının 3. duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, binanın çatı katındaki yerin sonradan yapıldığını belirten inşaat yapı ruhsat veren tanık M.D., "O tarihteki yönetmeliğe göre ortak mekan olarak kullanan yerde hesaplamaya katılmıyordu ve çatıda yapılan yer ile ilgili yoğunluğa dahil olmadığı için göz yumuyorduk" dedi. Dava, 12 Temmuz tarihine ertelendi.

6 Şubat felaketinde Kahramanmaraş'taki 10 katlı Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi yaşamını yitirmişti. Ezgi Apartmanı davasının 3. duruşması Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya tutuklu sanık binanın fenni mesulü M.T ile tutuksuz sanık müteahhit Y.A. katıldı. Tutuklu sanık iç mimar E.D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanık ve müşteki avukatları ise hazır bulundu.

"GÖZ YUMUYORDUK"

İnşaat yapı ruhsat veren tanık M.D. “Biz sadece binanın enini boyunu ölçüp yola göre kot bilgileri kontrol ederdik tamamlandıktan sonra yapım izni verilirdi. Binanın inşaat aşamasında kontrol edilmiyordu 2003 yılından sonra çıkan genelge ile inceleme başlatıldı" dedi. Soru üzerine apartmanın çatı katında bulunan yerin sonradan yapıldığı ifade eden Tanık M.D, “O tarihteki yönetmeliğe göre ortak mekan olarak kullanan yerde hesaplamaya katılmıyordu ve çatıda yapılan yer ile ilgili yoğunluğa dahil olmadığı için göz yumuyorduk. Yönetmeliğe uygun ise izin veriyorduk” dedi.

"ANCAK ŞİKAYET EDİLİRSE DENETİM YAPILIYORDU"

İnşaata kullanım izin belgesini veren tanık F.Y ise “Kahramanmaraş Belediyesi’nde 1985 ve 2005 yıllarımda görev yaptım. İmar ve harita mühendisi olarak görev de yaptım. O yıllarda inşaatların yapımı sürecinde yerinde kontrol yapılmıyor ancak şikayet edilirse denetimler yapılıyordu Ezgi apartmanında aynı prosedür uygulandı” dedi.

"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAK"

Daha sonra mahkeme başkanı gelen bilgi ve evrakları okudu. Sanık fenni mesul M.T. ise verdiği beyanda üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beratını talep etti. Binanın müteahhitti tutuksuz sanık Y.A. binaya kaçak kat yapmadığını ifade ederek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Daha sonra iç mimar tutuklu E.D. savunma yaparak suçlamaları kabul etmedi. Av. Ersan Şen ise kırmızı bülten talebine tepki göstererek, "Adalet er ya da geç yerini bulacak" dedi.

12 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Mahkeme, dosyadaki bilgi ve evrakları inceledikten sonra sanıkların beyanlarını dinledi ve kararını açıkladı. Mahkeme, raporun yeniden bilirkişiye gönderilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve duruşmanın 12 Temmuz tarihine ertelenmesini açıkladı.