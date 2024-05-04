Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini, Detayların önemli kısımlarını paylaştım" diyerek açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürerken, ikilinin birlikte yemek yemesi dikkat çekti.
ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik açıklamada bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" dedi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi