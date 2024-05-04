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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu&#039;na anlattı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini, Detayların önemli kısımlarını paylaştım" diyerek açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ankara Ahlatlıbel tesislerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürerken, ikilinin birlikte yemek yemesi dikkat çekti.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine yönelik açıklamada bulunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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