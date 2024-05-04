Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere atama müjdesi: Pazartesi günü sayı belli olur

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere atama müjdesi: Pazartesi günü sayı belli olur

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin&#039;den öğretmenlere atama müjdesi: Pazartesi günü sayı belli olur

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, "Sanıyorum pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün Diyarbakır'da Öğretmenler Odası Buluşması'na katıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tekin, "Her ayın ilk haftası gerçekleştirdiğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları programımızın bu ayki durağı Diyarbakır. İçkale Açık Hava Müzesi’nin tarihi atmosferinde meslektaşlarımızla bir araya geldik, müfredat çalışmalarımızla ilgili önerilerini dinledik, eğitime dair birçok farklı temada görüş ve önerilerini aldık. Buluşmamıza katılan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." dedi.

PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Programın devamında gazetecilerin öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu cevaplandıran Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Semih Kılıçsoy neden Milli Takım kadrosundan çıkarıldı? Hamit Altıntop'tan flaş itiraf! İşte Semih gerçekleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afet bölgesi Kahramanmaraş'ta deprem! - GüncelAfet bölgesi Kahramanmaraş'ta deprem!Elazığ'ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldü - GüncelElazığ'ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldüAnkara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı! Evin duvarı yıkıldı... - GüncelAnkara'da alkollü sürücü bir binanın 3. katına daldı!Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulundu - GüncelDiyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulunduŞırnak'ta askeri araç devrildi! 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı - GüncelŞırnak'ta askeri araç devrildi! 2 asker şehit olduHenüz 17 yaşında! Kendisini şikayet eden öğretmenini bıçakladı - GüncelHenüz 17 yaşında! Okulda öğretmenini bıçakladı
Sonraki Haber Yükleniyor...