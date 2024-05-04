Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere atama müjdesi: Pazartesi günü sayı belli olur

Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, "Sanıyorum pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün Diyarbakır'da Öğretmenler Odası Buluşması'na katıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tekin, "Her ayın ilk haftası gerçekleştirdiğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları programımızın bu ayki durağı Diyarbakır. İçkale Açık Hava Müzesi’nin tarihi atmosferinde meslektaşlarımızla bir araya geldik, müfredat çalışmalarımızla ilgili önerilerini dinledik, eğitime dair birçok farklı temada görüş ve önerilerini aldık. Buluşmamıza katılan meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." dedi.

PAZARTESİYİ İŞARET ETTİ

Programın devamında gazetecilerin öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu cevaplandıran Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" ifadelerini kullandı.