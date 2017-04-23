Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprü ve bağlantı yol ücretlerinin şubat ayında yüzde 23 arttığı ortaya çıktı. Artışa sebep olarak ise dolar kurundaki artış gösterildi. Zamla birlikte en kısa mesafede olan 600 metrelik yol için alınan ücret 65 kuruştan 80 kuruşa çıktı. Önceden İSTOÇ-TEM sapağından giren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek Çamlık Gişeleri’nden çıkan otomobil 37 lira ödüyordu. Şimdi ise 45 liraya çıktı. Yetkililer ise bu artışın şubat ayından bu yana geçerli olduğunu söyledi.