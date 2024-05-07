Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflas etti 

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapan GKN Kargo resmen iflas etti. Şirketin konkordato talebini değerlendiren mahkeme, darboğazdan kurtulmanın imkansız olduğunu belirterek iflas kararı verdi.

Son dönemde yaşanan maliyet artışları nedeniyle birçok firma kapısına kilit vuruyor. Dünya genelinde iflaslar peş peşe gelirken, bir iflas haberi de Türkiye'den geldi. Ekonomik krizin etkilediği son şirket ise Türkiye'nin ünlü kargo firması oldu.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri olan Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan GKN Kargo resmen iflas etti. Ocak ayında konkordato talebinde bulunan şirket, sıkıntılı süreci atlatmak için süre istemişti. Ancak şirketin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulacağına ikna olmayan mahkeme, iflas kararı verdi.

DEVASA BORÇ

Şirketin mevcut borcunun devasa boyutta olduğu ortaya çıktı. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu öğrenildi. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

ŞİRKET BATARKEN ÖZEL JET TUTTU

Her ne kadar şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da, şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek’i, özel jetle Urfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.