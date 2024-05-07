Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflas etti 

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflas etti 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray ve Beşiktaş&#039;a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflas etti 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsorluğunu yapan GKN Kargo resmen iflas etti. Şirketin konkordato talebini değerlendiren mahkeme, darboğazdan kurtulmanın imkansız olduğunu belirterek iflas kararı verdi. 

Son dönemde yaşanan maliyet artışları nedeniyle birçok firma kapısına kilit vuruyor. Dünya genelinde iflaslar peş peşe gelirken, bir iflas haberi de Türkiye'den geldi. Ekonomik krizin etkilediği son şirket ise Türkiye'nin ünlü kargo firması oldu. 

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ 

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri olan Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan GKN Kargo resmen iflas etti. Ocak ayında konkordato talebinde bulunan şirket, sıkıntılı süreci atlatmak için süre istemişti. Ancak şirketin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulacağına ikna olmayan mahkeme, iflas kararı verdi. 

DEVASA BORÇ

Şirketin mevcut borcunun devasa boyutta olduğu ortaya çıktı. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu öğrenildi. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

ŞİRKET BATARKEN ÖZEL JET TUTTU

Her ne kadar şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da, şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek’i, özel jetle Urfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
‘Bir Sevdadır’ dizisi final yapıyor! TRT1 resmi açıklamayla duyurduBakan tarih verdi: İkinci Türk astronot uzay yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öğretmen atamalarında dikkat çeken detay! Seçimin ardından mülakat vaadi rafa kalktı - EkonomiÖğretmen atamalarında dikkat çeken detay!Benzin ve motorine çifte indirim! Akaryakıtta tabela bu gece kökten değişiyor - EkonomiAkaryakıta çifte indirim geliyorBorsada tamam mı devam mı? Yaz hisselerine dikkat! - EkonomiBorsada tamam mı devam mı? Yaz hisselerine dikkat!Fiyatlar yatay gibi görünse de, dolarda ‘reel kayıp’ yaşanıyor - EkonomiDolarda reel kayıpOns ve gram yukarı! Altın fiyatlarında savaş alarmı - EkonomiAltın fiyatlarında savaş alarmıUlaştırma Bakanı Uraloğlu Kalkınma Yolu'nu anlattı: İnşaatı bile kazandıracak - EkonomiBakan Uraloğlu Kalkınma Yolu'nu anlattı
Sonraki Haber Yükleniyor...