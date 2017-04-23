Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’de genel ekonomik durum beklentisinin nisanda yüzde 3,3 artışla 96,2’ye yükseldiğini belirterek, “Bu artış, Türkiye’deki siyasi belirsizliğin ortadan kalktığına olan inancı ve ekonomik politikalarımızın doğruluğunu ispatlar nitelikte” dedi. Tüketici güven endeksinin de nisanda 71,3 ile, geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek değerine ulaştığını hatırlatan Tüfenkci, şunları söyledi: Referandumdan ‘evet’ çıkması, bu endekslerin daha da yükselmesine vesile olacak. Mayıs ve sonrasında işsizlik rakamlarının ve enflasyonun da düşüş trendi izlediğini göreceğiz. Türkiye, Kasım 2019’a kadar seçimsiz bir döneme girdi. Yeni sistemle ekonomimiz artık manipülasyonlardan uzak bir seyir izleyecek. Türkiye, provokasyonlara açık bir ülke olmayacak. İstikrarlı, öngörülebilir ve özellikle yatırım yapanların önünün açıldığı yeni bir dönem başladı. İstikbalimiz için bu istikrara ihtiyacımız var. 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Üretim ve ihracatımızdaki artışı çok daha yukarılara taşımak istiyoruz.