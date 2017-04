Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK DOHA - Katar’da 12 yılda 4,7 milyar dolarlık iş alan Tekfen Grubu, 2005’ten bu yana aldığı 2,4 milyar dolar değere sahip 7 projeyi tamamladı. 2016 sonunda imzaladığı 2,1 milyar dolarlık otoyol projesi Al Khor Expressway ve 2017 başında imzalanan 343 milyon dolar tutarındaki Fifth Precinct Stadium projeleri ile bu ülkedeki varlığını güçlendiren Tekfen, Expo Turkey by Qatar fuarına tam kadro çıkarma yaptı. Fuarda konuşan Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, Katar’ın günümüz global piyasasında çalışılabilecek en doğru ülkelerden birisi olduğunu belirterek “Biz de hayata geçirdiğimiz 7 projeyle ülkeye değer sağlıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Al Khor Expressway projesi, Tekfen İnşaat’ın 60 yıllık tarihinde tek seferde imzaladığı en büyük sözleşme olma özelliği ile büyük bir önem taşıyor” dedi.



FIRSATLARA BAKIYORUZ

Expo Turkey by Qatar’da Türkiye ile Katar arasındaki iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı. Türk ve Katarlı iş adamlarının bir araya geldiği oturumda konuşan Osman Birgili; inşaat, tarım ve enerji sektöründe yatırım fırsatlarına baktıklarını belirtti. Katar piyasasına yeni girecek iş dünyasına tavsiyelerde bulunan Birgili, şöyle konuştu: Yeni gelenler burada sıcak bir ‘hoş geldin’e hazır olsunlar. Biz, kendimizi hiç yabancı ülkede gibi hissetmedik. Kuralları bizden sıkı, ama bu kurumsal yapıya sahip şirketler için sorun değil. Hatta bir fırsat. Her eline çantayı alıp gelene iş verilmiyor. Kurumsal yapısı olan firmalar hoş karşılanacaklardır.



İSTANBUL VE İZMİR’E 2 PROJE

Tekfen Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Emre Ülger de, fuarda yeni projelerine ilişkin bilgi verdi. Yıl sonuna kadar İstanbul ve İzmir’de iki proje hazırlığında olduklarını aktaran Ülger “Topkapı’da 400 konutluk bir projemiz olacak. İzmir Bayraklı’da Rönesans Gayrimenkul ile ortak karma bir proje geliştiriyoruz” dedi. Öte yandan Tekfen Holding, Katar’da hayata geçirdiği projeler nedeniyle Expo Turkey by Qatar’da “Business of the Year” ödülüne layık görüldü.