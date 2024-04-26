İŞKUR ilan açtı! ÇAYKUR yüzlerce kişiyi işe alacak: İşte başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı

ÇAYKUR işe alım başvuruları başladı. 1072 kişilik kadro açılırken işe alım süreci kura çekimi yöntemi ile belirlenecek. İşte 2024 ÇAYKUT işçi alımı sürecine dair detaylar...

Binlerce kişi ÇAYKUR'un işe alım başvurularını merakla bekliyordu. Kurum alınacak kişi sayısını ve koşulları açıkladı.

1072 kişilik kadro için alımlar kura çekimi yöntemi ile yapılacak. Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada mevsimlik işçi alımı ilanı sonrası başvuru şartları ve kura çekimi süreci araştırılmaya başlandı.

İşte 2024 ÇAYKUR işçi alımı sürecine dair detaylar…

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl başvuru şartları şöyleydi;

GEÇİCİ ÇAY EKSPERLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

GEÇİCİ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU GEÇİCİ İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN?

Başvurular için ikametgah şartı aranacak. İşe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olacak.

ÇAYKUR işçi alımı noter kurası, 14 Mayıs 2024 Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.