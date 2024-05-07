Bayraktar’dan ABD’ye enerji çıkarması! ‘Enerji ve İklim Diyaloğu’ programı başlatılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD’ye enerji çıkarması yapıyor. Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile bir araya gelecek. İkili görüşmede 'Enerji ve İklim Diyaloğu’ programı başlatılacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7-9 Mayıs tarihlerinde ABD’ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bayraktar’ın Washington’daki temaslarının en önemli ayağını, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yapacağı görüşme oluşturacak. İki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı görüşmede, ‘enerji ve iklim diyaloğu’ programı da başlatılacak.

Diyaloğun amacı, iki ülke arasındaki enerji iş birliklerinin daha da ileriye taşınabilmesi için ortaklaşa atılması gereken adımların tespiti ve bu yönde çalışmalar yapmak olacak. Bunun yanı sıra iki ülke kamu ve özel sektör temsilcilerinin de diyalog kapsamında bir araya gelmesi sağlanacak.

Temasları kapsamında ayrıca Karadeniz Enerji ve Güvenlik Konferansı’nda konuşacak ve Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek olan Bayraktar, Dünya Enerji Konseyi ABD Millî Komitesi Başkanı Neil Wilmshurst ve Millî Komite Üyesi Maria Guimaraes ile de görüşecek.

Bayraktar, Türk Amerikan Konferansı’nın ‘Enerji Dönüşümüne Yönelik Ortak Strateji: Zorluklar ve Fırsatlar Paneli’nde de bir konuşma yapacak. ABD özel sektör temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek olan Bakan Bayraktar, Türkiye’ye enerji alanında yatırım çağrısında bulunacak. Bayraktar’ın ABD’li bazı senatörlerle de görüşmesi bekleniyor.