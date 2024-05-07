İş dünyasından 3’üncü Düsseldorf buluşması

DTİK Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin’in ev sahipliğindeki buluşmada, Almanya’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’den Almanya’da yatırım yapmayı planlayan iş insanları aynı çatı altında bir araya geldi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Türk ve Alman iş çevresini üçüncü kez Düsseldorf’ta buluşturdu. Buluşmada, iki ülke arasındaki iş ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Ekonomi yayıncılığına yön verme hedefiyle yola çıkan, 2022 yılında Köln’de başlayan buluşma serisini geleneksel hâle getiren dergi organizasyonunda, yeni fırsatlar mercek altına alındı. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, Almanya’daki Türk yatırımcılar ile Türkiye’den Almanya’ya yatırım yapmayı planlayan iş adamlarının bir araya gelerek iş birliği imkânlarını paylaştığı bir platform hâlini aldı. Aynı zamanda derginin Almanya için hazırladığı “Almanya’da İş Dünyası” özel sayısı da okurlarıyla buluştu.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “Bu buluşmalardan yeni sinerjiler, katılımlar ve imkânlar doğsun istiyoruz” dedi. Buluşmanın ev sahipliğini üstlenen Kemal Şahin de dünyada 6,5 milyon Türk vatandaşından 3,5 milyonunun Almanya’da yaşadığını belirterek, Almanya ile Türkiye’nin AB içindeki en önemli ticaret ortakları olduğuna değindi.

“Almanya’da yaklaşık 100 binin üzerinde Türk girişimci, yılda 80 milyar avro ciro yapıyor, 500 bin kişiyi istihdam ediyor” diyen Şahin “Türkler ve Almanlar için yararlı girişimler başlatacağız. Türk iş insanlarına, Alman pazarındaki fırsatları sunacağız. Alanında uzman kişilerle girişimcilerimizi buluşturacağız” diye konuştu.

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ise Almanya’daki 100 bin yatırımcının %5’lik kısmının Almanya; hatta dünya çapında tanınan projelere imza attığını dile getirerek “Artık Almanya’da üçüncü kuşakta sanayiden tıbba, teknolojiden yapay zekâya başarılı Türk girişimciler var” ifadesine yer verdi. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da Türkiye’de İş Dünyası dergisini ilk lansmandan bu yana takip ettiğini belirterek buluşmanın önemine değindi.

ATİAD Başkanı Avukat Aziz Sarıyar ve Avrupa’nın ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy da etkinlikte görüşlerini paylaşan isimler arasında yer aldı.