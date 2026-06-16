Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri 2026 yılı için belli oldu. Hicri yılbaşının başlamasıyla birlikte "Muharrem orucu ne zaman tutulur", "Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor" ve "Muharrem ayındaki oruçların fazileti nedir" soruları araştırılmaya başladı. Özellikle Muharrem'in 9,10 ve 11 günlerinde tutulan oruç merak ediliyor.

Muharrem ayı, Hicri yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. 2026 yılında Hicri yılbaşı ve Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte, Muharrem ayında tutulacak oruçların tarihleri ve bu günlerin dini önemi yeniden gündeme geldi.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN 2026?

2026 yılında Hicri yılbaşı 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Buna göre 1 Muharrem 1448 tarihi de 16 Haziran 2026 olarak hesaplanıyor. Muharrem ayı, İslam geleneğinde kıymet verilen aylardan biri olarak kabul edilirken, bu ayda tutulan nafile oruçların faziletine ilişkin hadisler bulunuyor.

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. (Müslim, İbni Mace, Tirmizi, Nesai)

Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder. (Tirmizi)

2026 yılı takvimine göre Aşure Gecesi 24 Haziran Çarşamba'yı 25 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece idrak edilecek. Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü, İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilendirilen mübarek günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Muharrem orucu ne zaman 2026? Muharremin 9,10 ve 11 günlerinde tutulan oruca ne denir?

MUHARREM'İN 9,10 VE 11 GÜNLERİNDE TUTULAN ORUCA NE DENİR?

Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan oruçlar halk arasında genellikle "Aşure orucu" olarak biliniyor. Özellikle Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde tutulan orucun, bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte tutulması tavsiye ediliyor.

Kaynaklarda, Aşure gününde tek başına oruç tutmanın mekruh görüldüğü, bu nedenle bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte tutulmasının tavsiye edildiği belirtiliyor. Bu sebeple 2026 yılında 24-25 Haziran veya 25-26 Haziran tarihlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılıyor... Hicri Yılbaşı tebrik sözleri

Haberle İlgili Daha Fazlası