Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1448 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı kabul ediliyor. Bu özel günü kutlamak isteyen vatandaşlar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden Hicri Yılbaşı mesajlarını paylaşmaya başladı. İşte sosyal medyada en çok beğeni alan Hicri Yılbaşı mesajlarından örnekler...

Muharrem ayının ilk gecesi, İslam dünyasında Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu özel günde birbirlerinin yeni yılını tebrik eder, dargınlık ve kırgınlıkları geride bırakmaya çalışır. Hicri takvim, Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yılı başlangıç kabul eder. Bu nedenle Hicri yılbaşı, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olan hicret olayını da hatırlatır. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar, yeni hicri yılın barış, huzur ve bereket getirmesi temennisiyle birbirlerine iyi dileklerini iletir. Bu anlamlı günde sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler için en güzel Hicri Yılbaşı mesajlarını ve tebrik sözlerini derledik.



Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılıyor... Hicri Yılbaşı tebrik sözleri

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

"Hicri Yılbaşı'nın; aziz milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Maneviyatın güçlendiği, birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu müstesna zamanların mazlum coğrafyalara huzur ve umut getirmesini temenni ediyorum."

"Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."

"Hicri yılbaşınızı en içten dileklerimle tebrik ederim. Rabbim yeni yılın her gününü güzel haberlerle, kabul olunmuş dualarla ve sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçirmeyi nasip etsin."

Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılıyor... Hicri Yılbaşı tebrik sözleri

"Hicri yılbaşıyla birlikte hayatınızdaki tüm zorluklar geride kalsın, yeni başlangıçlarla dolu bir yıl olsun. Hicri yılbaşınız kutlu olsun!"

"Hicri yeni yılı kalplerimize iman, sofralarımıza bereket, ömrümüze hayır getirsin."

"Yâ Rabbi!

Yeni bir hicri yıla kavuştuk, Hamdolsun.Bu yılımızı rahmetinle kuşat, bereketle doldur. Kalplerimizi nurlandır, amellerimizi salih eyle.

Günahlarımızı affeyle, duâlarımızı kabul buyur. "



"Hicri takvime göre 1448 yılına girdik. Peygamberimizin Mekke’den hicret edip, Medine’de “Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden” sözleriyle karşılandığı günün yıl dönümündeyiz. Hicri yeni yılınız kutlu olsun."



"Hicret; sadece bir göç değil, zulümden adalete, ayrılıktan kardeşliğe ve karanlıktan nura uzanan kutlu bir yürüyüştür.

Yeni Hicri yılın; gönüllerimize huzur, ülkemize bereket, milletimize birlik ve beraberlik, İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun."



Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılıyor... Hicri Yılbaşı tebrik sözleri



"Aziz milletimizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Filistin başta olmak üzere tüm mazlumların huzur bulacağı yeni bir dünyanın kurulmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum."

"Milletimizin ve tüm İslam âleminin Hicri 1448’inci yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; yeni yılın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Hicri yeni yılımız mübarek olsun."

"Muharrem ayının ve yeni hicri yılın gönüllerimize huzur, coğrafyamıza adalet, insanlığa merhamet getirmesini temenni ediyorum.

Yeni hicri yılımız mübarek olsun. Rabbim bizi hakikatten ayrılmayan, emanete sahip çıkan ve umudu diri tutan kullarından eylesin."

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