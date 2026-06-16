Festivalde 300 liraydı! Fiyatı düştü, vatandaş tezgahlara koştu
Tekirdağ'da bir süre önce yüksek fiyatıyla dikkat çeken kirazın fiyatı, hasadın hızlanmasıyla birlikte sert düştü. Festival döneminde 300 liraya kadar çıkan kiraz, semt pazarlarında 70 liradan alıcı bulmaya başladı.
- Birkaç hafta önce festivalde kilogramı 250-300 lira olan kirazın fiyatı, salı pazarında 70-100 liraya kadar geriledi.
- Pazarcı esnafı, bu yıl kiraz rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti.
- Geçen sene kilogramı 500 lira civarında satılan kirazın bu yıl bollaşması fiyatları aşağı çekti.
- Uygun fiyatların bu sezon boyunca devam etmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da kiraz hasadının yoğunlaşması, fiyatlara da yansıdı. Birkaç hafta önce düzenlenen Kiraz Festivali sırasında kilogramı 250 ila 300 lira arasında satılan kirazın fiyatı, ürün arzındaki artışla birlikte önemli ölçüde geriledi.
70 LİRADAN TEZGAHTA
Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlardaki kirazlar 70 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyatların düşmesi vatandaşların ilgisini artırırken, pazarda kiraz tezgahlarının önünde yoğunluk oluştu.
"GEÇEN SENE 500 LİRAYDI"
Pazarcı esnafı, bu yıl kiraz rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirterek bolluğun fiyatları aşağı çektiğini ifade etti. Pazarcı Kasım Şen, "Festivalde 250-300 TL'den satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.
Geçen yıl yaşanan ürün azlığı nedeniyle kiraz fiyatlarının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu hatırlatan satıcılar, bu sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.