Tekirdağ'da bir süre önce yüksek fiyatıyla dikkat çeken kirazın fiyatı, hasadın hızlanmasıyla birlikte sert düştü. Festival döneminde 300 liraya kadar çıkan kiraz, semt pazarlarında 70 liradan alıcı bulmaya başladı.

Tekirdağ'da kiraz hasadının yoğunlaşması, fiyatlara da yansıdı. Birkaç hafta önce düzenlenen Kiraz Festivali sırasında kilogramı 250 ila 300 lira arasında satılan kirazın fiyatı, ürün arzındaki artışla birlikte önemli ölçüde geriledi.

70 LİRADAN TEZGAHTA

Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlardaki kirazlar 70 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyatların düşmesi vatandaşların ilgisini artırırken, pazarda kiraz tezgahlarının önünde yoğunluk oluştu.

Festivalde 300 liraydı! Fiyatı düştü, vatandaş tezgahlara koştu

"GEÇEN SENE 500 LİRAYDI"

Pazarcı esnafı, bu yıl kiraz rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirterek bolluğun fiyatları aşağı çektiğini ifade etti. Pazarcı Kasım Şen, "Festivalde 250-300 TL'den satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.

Geçen yıl yaşanan ürün azlığı nedeniyle kiraz fiyatlarının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu hatırlatan satıcılar, bu sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

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