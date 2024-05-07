Sınırlarda 60 bin personel görevde! Beton duvar uzunluğu 1.160 kilometreye ulaştı

Türkiye’nin sınır güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için doğu ve güneydoğu sınırının en riskli bölümlerine yapılan modüler beton duvarın uzunluğu 1.160 kilometreye, devriye yolu uzunluğu ise 1.234 kilometreye ulaştı. Güvenlik duvarını destekleyecek sistemlere de her geçen gün yenileri ekleniyor.

Haber Merkezi ANKARA - İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sınırlarda 715 kilometrelik aydınlatma sisteminin yapımı tamamlandı. Ayrıca, 228 kilometre kamera ve algılayıcı sistemi, kurulumu yapılan yeni aydınlatma sistemine entegre edildi. Bunun yanı sıra, ‘Türkiye’nin Batı ve Doğu Sınırlarında Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Projesi’ doğrultusunda 211 gözetleme, 130 haberleşme kulesi inşa edildi. Böylece 2023 yılı sonu itibarıyla elektro optik kule sayısı 341’e ulaştı. Yine 497 set kablosuz sensör sistemi hudut birliklerinin kullanımına sunuldu.

ASANSÖR KULE

Sınırlarında gözetleme sistemlerinin daha etkin kullanılması için 100’den fazla asansörlü kule de yapıldı. Türkiye-Irak sınırında düzensiz göç, kaçakçılık ve terörle mücadele bakımından önem arz eden Habur ve Hezil Çayları boyunca yaklaşık 33 kilometrelik kısımda; taş tahkimatlı sedde, devriye yolu ve yüksek güvenlikli panel çit yapılması kararlaştırıldı. Üç etap hâlinde planlanan projenin 23,5 kilometrelik bölümü tamamlandı, kalan bölümün ise 2024 yılı içinde bitirilmesi hedefleniyor.

DÜNYA BİZİ ÖRNEK ALIYOR

Sadece doğu sınırları değil, batı sınırlarındaki güvenlik sisteminin de kapasitesi artırıldı. Bu kapsamda, Kırklareli şehrinde ilave 21 adet elektro-optik kule yapımı için sözleşme imzalandı. Bulgaristan ve Yunanistan sınır hattında devriye yolu, fiziki engel ve teknolojik güvenlik sistemlerinin kurulumuna yönelik çalışmalar başlatıldı. 60 binden fazla personelin görev aldığı sınırlarda kullanılan fiziki sistemler ve elektronik sistemler diğer ülkelere de örnek oldu. Katar, Kazakistan, Irak, Tacikistan, Polonya, Malezya, Senegal, Kırgızistan ve Ürdün, Türkiye’nin kullandığı sınır güvenlik sistemlerini kendi ülkelerinde uygulama kararı aldı.