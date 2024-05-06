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Haberler > Ekonomi > Tiryakilere kötü haber... Bir sigara grubu zamlı listesini açıkladı! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Tiryakilere kötü haber... Bir sigara grubu zamlı listesini açıkladı! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiryakilere kötü haber... Bir sigara grubu zamlı listesini açıkladı! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni ayla sigara fiyatlarında zam yağmuru başladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir markanın daha liste fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Sigara fiyatlarında zam dalgası sürüyor... Nisan ayında paket başına yapılan 7 TL'lik zamlarla en düşük sigaranın fiyatı 55 TL'ye, en pahalı sigara ise 67 TL'ye çıkmıştı. Mayıs ayına girilmesiyle sigara markaları liste fiyatlarını güncellemeye başladı. İlk zam JTİ grubundan geldi.

ZAMLI LİSTE AÇIKLANDI

Zamlı listeyi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Dündar, firmanın listesindeki tüm sigara markalarına 3 TL zam yapıldığını söyledi.

3 TL'lik zamla markanın en ucuz sigarası 58 TL'ye en pahalı sigara ise 70 TL'ye çıktı.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre yeni zamlı liste şu şekilde:

"Wnstn 63 TL

Cml 59 TL,

Cml, D,B, 61 TL

Cml, Y, 64 TL

Ld 59 TL,

Mnt Crl, 58 TL,

Cml 100 grm 140 TL,

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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