Emekli zammında yeni hesap! Refah artışı gündemde, işte temmuz için konuşulan rakam

4 aylık enflasyona göre yüzde 18,70'lik zammı garantileyen emekliler, temmuzda ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Beklenti anketlerine göre, zammın yüzde 25 olacağı konuşulurken, konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yüzde 25'lik zammın yüzde 5'lik refah artışı ile yüzde 30'a çıkarılabileceğini söyledi.

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacağını araştırıyor. 4 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, emekliler yüzde 18.70 zammı cebine koydu. Mayıs ve haziran ayının enflasyon rakamlarıyla zam oranı netleşecek.

YÜZDE 25 ZAM BEKLENİYOR

Beklenti anketlerine göre ise temmuzda emekliye yüzde 25 zam yapılacak. Ancak bu orana refah artışı yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

YÜZDE 5'LİK REFAH ARTIŞI GÜNDEMDE

Emekli zammıyla ilgili son değerlendirme Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'dan geldi. Milliyet'e konuşan Bayram, yüzde 25'lik zamma yüzde 5'lik bir refah payı eklenmesiyle zammın yüzde 30 çıkabileceğini söyledi.

Bayram konu hakkında şunları söyledi:

“Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ayı değerlendirecek olursak yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını değerlendiriyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25’lik bir zam alacaklardır. Buna yüzde 5’lik bir refah payı yapılacağını, toplamda yüzde 30 oranında zam yapılacağını değerlendiriyorum.

Memur emeklilerine ise yüzde 20 oranında zam yapılacağını değerlendiriyoruz. Ancak memur maaşları değil de memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranına tamamlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması ile birlikte zamlar eşitlenebilir."