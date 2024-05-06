Dolar düştü, altın yükseldi! Analistler fırsatı açıkladı

Piyasalarda son dakika! 6 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? S&P tarafından not artışı, sıkı para politikası ve dolarizasyonda çözülme beklentileri ile birlikte dolar bugün 32,30 TL’ye geriledi. Gazze’de ateşkes umutlarının zayıflaması ve FED’den ilk faiz indirimi için eylül tahminlerinin artması ise altın fiyatlarını yükseltti. Ons altın yüzde 1 yükselişle 2330 doları test etti. Borsa ise 10.325 ile yeni zirvesini gördü ve hafif değer kaybetti. İşte piyasalarda yaşananlar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar yeni haftaya sakin başlangıç yaptı. Geçen hafta cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından beklentiler dahilinde gelen not artışının ardından, ilk işlem gününde, özellikle döviz kurlarındaki zayıf seyir devam ediyor. S&P’nin önümüzdeki süreçte yabancı sermaye girişinde artış, cari açıkta gerileme ve beraberinde dolazirasyonda da çözülme beklemesi; ekonomi yönetimi tarafından uygulanan programın meyve vermeye başladığına işaret etti. Önümüzdeki süreçte not artışlarının devamının beklenmesi, TL’ye olan güveni de perçinliyor.

6 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Geçen cuma bankalar arası piyasada en yüksek 32,40 TL seviyesini gören dolar, bugün değer kaybı yaşayarak 32,30 TL’ye yakın kapanışa hazırlanıyor. Döviz bürolarında da dolar, akşam saatlerinde 32,06-32,28 TL alım ve satım aralığında hareket etti.

Öte yandan TL’deki reel değerlenme, verilerde kendini göstermeye devam ediyor. TCMB tarafından açıklanan Nisan Ayı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 59,77’ye yükseldi. Böylece TL’nin reel değeri son 30 ayın en yüksek değerine ulaştı.

YABANCILAR DA “TÜRK LİRASI” DEDİ

Son dönemde yabancı kurumlardan TL enstrümanlara yatırım tavsiyelerinin yükselmesi ve sıkı para politikası, dolardaki zayıf seyri destekliyor. Son olarak geçen hafta Fransız BNP Paribas, TL tahvillerine yatırım yapmayı önermiş, dolarda yıl sonu beklentisini de 36 TL olarak açıklamıştı.

Son açıklanan verilerde özellikle cari açık ve dış ticaret açığında belirgin gerileme, CDS risk priminde düşüş, hisse senedi ve tahvil piyasalarına net yabancı girişi dikkat çekiyor.

6 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Bu arada altın fiyatlarında da hareketli bir gün yaşandı. Geçen hafta FED toplantısının ardından faiz artışlarına kapının kapatılması ve cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam rakamının da beklenti altında kalması, eylül ayında ilk faiz indirimi ihtimalini kuvvetlendirdi. Öte yandan Orta Doğu’dan son gelen haberler, Gazze’de ateşkes ihtimalinin zayıfladığına işaret etti.

Her iki gelişmeyle birlikte ons altın fiyatlarında bugün %1 primle 2330 dolar test edildi. Gün içinde en düşük 2380 TL’yi test eden gram altın da akşam saatlerinde 2410 TL’ye kadar yükseldi.

Analistler; altın fiyatlarında son gerilemenin ardından desteklerden dönüşün gerçekleştiğini ve bundan sonraki süreçlerde de muhtemel düşüşlerin fırsat verebileceğini belirtiyor.

BORSA YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi de yüzde 0,1 gibi sınırlı değer kaybıyla, 10.267’den günü tamamladı. Gün içerisinde endeks, 10.325 ile yeni rekor seviyesini gördü. Ardından kâr satışlarıyla birlikte Cuma günkü kapanış seviyelerine yaklaştı.

Bugünkü işlemlerde QUA Granit, OTOKAR, Eczacıbaşı İlaç, ASTOR Enerji ve Akfen Yenilenebilir Enerji en çok yükselen hisseler oldu. TOFAŞ, Akbank, Turkcell, Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan da en fazla para girişi yaşanan hisseler olarak öne çıktı.