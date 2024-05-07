Sabancı’dan çimentoya 1,5 milyar TL yatırım! Hedef ÇİMSA ile küresel liderliğe yürümek

Normal çimentodan 5 kat daha dayanıklı olan CAC için Mersin Çimsa’ya 1,5 milyar TL’lik yatırım yapan Sabancı Topluluğu, 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sabancı CEO’su Cenk Alper, son 3 yıldaki yatırımlarının da 89 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Çimsa’nın, beyaz çimento, gri çimento ve ‘kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretimini tek çatı altında gerçekleştiren dünyanın tek üretim tesisi olan Mersin Fabrikası’nda yatırım tamamlandı. 16 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan ve 1,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçen tesiste üretilen ürünlerin yüzde 90’ı Mersin’den dünyaya ihraç edilecek. Dünyadaki malzeme devrimine öncülük etmek amacıyla yatırımlar yapan Sabancı topluluğu, çevre korumasına dair yatırımlarla ‘griden yeşile’ yolculukta ‘yerelden küresele’ mottosuyla hareket ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Bunol ile çimento kolunun en katma değerli ürünlerinden beyaz çimentoda dünya liderliğine oynayan Sabancı Topluluğu şirketi Çimsa’nın, bu alanda dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri hâline geldiği belirtildi.

Tesisin açılışı kapsamında bir araya geldiğimiz Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı’nın 1970’lerden itibaren yönünü sanayiye çevirdiğini, çağın ötesine odaklanma anlayışının köklenmesini sağladığını ifade etti. “Dünyada sıçrama yapacaksak, malzeme devrimine seyirci kalamayız. Aksine bu devrimin ateşini biz yakmalıyız” diyen Cenk Alper “Biz Çimsa’yı, Akçansa’ya ya da Sabancı Building Solutions’ı sadece birer çimento üretici olarak konumlandırmıyor, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikte ileri teknoloji kullanan yapılar olarak tasarlıyoruz. Bugün bize ev sahipliği yapan CAC tesisimiz de bu yaklaşımın bir uzantısı. Çimsa’nın iki temel önceliği var. İlki ana işlerini daha küresel ve daha kârlı hâle getirmek. İkincisi ise çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini başarıyla sürdürmek. Bu dönüşümde, CAC bir köprü görevi görüyor” dedi.

3 YILDA 89 MİLYAR LİRA

Pandemi etkisiyle son yıllarda dünyada yatırımların ciddi biçimde yavaşladığını belirten Alper, şöyle konuştu: Biz ise yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. 2021-2023 dönemini kapsayan 3 yıllık süreçte toplam yatırımlarımız yaklaşık 89 milyar TL olarak gerçekleşti. Stratejimize uygun olarak banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümünü mevcut iş kollarımıza, yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yönlendiriyoruz.

DÜNYADA TEK OLMAK

Çimsa’nın Türkiye’de 3 entegre fabrikasıyla faaliyet gösterdiğini söyleyen Çimsa CEO’su Umut Zenar “ABD’deki öğütme tesisimiz ve 4 farklı uluslararası terminalimizle 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. CAC tesisimize ev sahipliği yapan Mersin fabrikamız, dünyada gri çimento, beyaz çimento ve CAC üreten tek fabrika. ABD’de yüzde 20, İspanya’da ise yüzde 50 pazar payına sahibiz. 2021’deki Bunol satın almasıyla beyaz çimentoda dünya liderliğine oynuyoruz. Benzer bir liderlik yolculuğunu da şimdi CAC ile başlatıyoruz. Şubat ayında devreye aldığımız tesisimizde yıllık CAC klinkeri üretim kapasitesini 65 bin tondan 131 bin tona yükselttik. Artık CAC pazarında en büyük 3. üretici konumundayız” dedi.

SABANCI'DAN ABD'YE ÇİMENTO FABRİKASI

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, “Türkiye’nin Sabancı’sından Dünyanın Sabancısı” yaklaşımına geçiş yaptıklarını belirterek “Geçtiğimiz aylarda Münih’te açtığımız Sabancı Teknoloji Merkezi de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yenilikçi ürünler geliştiriyor. Türkiye ile dünyayı birleştirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ayak izimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. ABD’de 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz tesisimizi gelecek yılın son çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

NORMAL ÇİMENTO 20 YIL CAC 100 YIL ÖMÜRLÜ

CAC, yüksek teknoloji içeren bir ürün. Normal çimento 20 yıl dayanıyorsa, bu ürünün ömrü 100 yıl. Endüstriyel fırınların yapımında, dökümhanelerde, metal işlemlerde, yangına dayanıklı yapı malzemeleri üretiminde kullanılıyor. Havaalanları pistlerinin tamirinde de yer alıyor. ABD, kanalizasyonda kullanılıyor. İstanbul’daki havalimanlarının ikisinde Flycrete adlı ürün kullanıldı. 3 saat içinde kuruyup kullanıma hazır hâle gelmesi büyük avantaj. Özellikle Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika, Çin ve Hindistan en büyük pazarları. Çimsa CEO’su Umut Zenar “Eskişehir ve Afyon fabrikalarına yaptığımız yatırımlarla alternatif enerjiyi kullanıyoruz. Eskişehir fabrikamızın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 25’ini Atık Isı Geri Kazanımı ile sağlayacağız. Ayrıca Bunol fabrikamızda güneş enerjisi yatırımımızı bu ay sonunda devreye almayı planlıyoruz. Tüm fabrikalarımızda yenilenebilir enerji kullanımı yüzde 54’e ulaştı” dedi. Öte yandan Çimsa 2023’ü 20.5 milyar TL ciro, 3,1 milyar TL net kâr ile kapattı.

ÜRETİM, SATIŞ VE AR-GE KADINLARA EMANET

Yapı malzemelerinde görmeye alışmadığımız kadar kadın yönetici var Çimsa Mersin’de. Fabrika Müdürü, İhracat Müdürü ve Ar-Ge Müdürleri kadın olan fabrika, gençlere fırsat verme konusunda da öncü konumda.

BEYAZ ÇİMENTODAN 15 GÜNDE 3D EVLER

Mersin kampüsünde yer alan Formülhane, yeni teknolojiler geliştiriyor. Beyaz çimentodan üretilen 3D evler temeli atıldıktan sonra 15 günde kullanıma hazır hâle gelebiliyor. Kaba inşaatının maliyeti 1,7 milyon lira seviyesinde. Kendi enerjisini güneş panelleriyle üretilen evler, depreme de dayanıklı.