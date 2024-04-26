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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını Resmi Gazete'de duyurdu. Gözler ise atama tarihlerine çevrildi. Atamasın yapılacak personelin nerede görevlendirileceği de açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl, atama ne zaman? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı çok sayıda uzman doktor ataması yapacak.  36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı kadro dağılımı ne, başvurular ne zaman? 

36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı - 1. Resim

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

36 bin sözleşmeli personelin kadro dağılımı şöyle;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman doktor alınacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel ataması yapacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı - 2. ResimSAĞLIK ATAMALARI NE ZAMAN OLACAK?

Sağlık personellerinin ataması 2024 yılının sonuna kadar yapılacak.

Kadroların çoğu eleman temininde güçlük çekilen yerlerde görevlendirilecek.

36 bin personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde çalışacak.

Alım Yapılacak hizmet birimleri ise Acil Sağlık Hizmetleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi, ve Sağlık Evi Yataklı Tedavi alanı olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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