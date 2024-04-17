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AYM Başkanvekilliğinde değişim! Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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AYM Başkanvekilliğinde değişim! Resmi Gazete&#039;de yayımlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de seçim kararlarına yer verildi. Karara göre Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında seçim kararları yer aldı.

AYM BAŞKANVEKİLLİĞİNE BASRİ BAĞCI SEÇİLDİ

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.

Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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