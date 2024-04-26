Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak, işte aranan birimler...

36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak, işte aranan birimler...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak, işte aranan birimler...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildi - Gündemİstanbul, Ankara, Antalya ve birçok ilde sağanak uyarısı verildiAnkara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildi - GündemAnkara'da 12.2 ton sahte gıda ele geçirildiPark halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - GündemPark halindeki araca çarpan otomobil takla attı: 1 yaralıİYİ Parti kongre tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlendi - GündemİYİ Parti kongre tarihi 27 Nisan 2024 olarak belirlendiGreen Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak - GündemGreen Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacakOkullar 14 Haziran Cuma 2024 tarihinde tatil olacak - GündemOkullar 14 Haziran Cuma 2024 tarihinde tatil olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...