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Haberler > Ekonomi > Sağlık Bakanlığı'na kurayla 8 bin personel alınacak! İşte kadrolar ve kura zamanı

Sağlık Bakanlığı'na kurayla 8 bin personel alınacak! İşte kadrolar ve kura zamanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı&#039;na kurayla 8 bin personel alınacak! İşte kadrolar ve kura zamanı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ay başında istihdam müjdesi vermişti. Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız." demişti. Şimdi gözler kuranın ne zaman yapılacağını çevrildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı yeni kadrolar açıp istihdam müjdeleri vermeye devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurayla işçi alımı yapacaklarını söylemişti. 

Bakan Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız." demişti. 

KURA 3-4 NİSAN'DA 

Sağlık Bakanlığı'na personel alımı için başvuru yapanlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "ÖSYM’nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle; Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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