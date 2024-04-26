İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

28 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı hayata geçecek. Bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği 28 Nisan Pazar günü kapatılacak yolları açıkladı. Peki, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? Pazar günü yollar ne zaman açılacak? 28 Nisan 2024 hangi yollar kapalı? İşte detaylar...

28 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacak. Peki,Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hangi yollar kapalı? İşte 28 Nisan alternatif güzergahlar...

28 Nisan Pazar günü 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul Etabı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacak.

Bazı yollar saat 07.00’da, bazıları ise 08.00’da ve 09.00’da kapatılacak.

28 NİSAN 2024 HANGİ YOLLAR KAPALI?

Sabah 07.00 itibarıyla kapalı olacak yollar

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası

Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası

Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü

Taşköprü Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu

Büyükyalı Caddesi’nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek.

Sabah 08.00 itibarıyla kapalı olacak yollar 1.Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Sabah 09.00 itibarıyla kapalı olacak yollar ise Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.