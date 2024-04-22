Samet Bulut farkını gösterdi | 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 2. etabını, Astana Kazakistan takımının Alman sporcusu Max Kanter kazandı.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun ikinci ve en uzun etabını Astana takımından Max Kanter 4 saat 43 dakika 16 saniye ile kazandı.

Saat 11.25'te Kemer'den verilen startla 171 sporcu Kaş-Kalkan etabı için pedal basmaya başladı.

JAKOBSEN'İN HEYECANI

Mayo sahiplerine etap öncesi sahip oldukları mayolar giydirildi. Bunların arasında en heyecanlı sporcu hiç şüphesiz Antalya-Antalya etabını kazanarak Turkuaz mayoyu Kemer-Kaş-Kalkan etabında giymeye hak kazanan Fabio Jakobsen'di. Defalarca Türkiye Tur'una katılmasına rağmen bir türlü Turkuaz mayoyu giyemeyen Hollandalı sporcu, "Bugün benim günüm "diyerek duygularını ortaya koydu. Etaba sadece TDT Unibet takımından Davide Bomboi iştirak etmedi.

Diğer mayoları ise şu sporcular giydi:

Sasha Weemaes (Yeşil),

Michal Pomorski (Kırmızı)

Vinzent Dorn (Beyaz)

İLK KAÇIŞ

Peloton uzun süre toplu gitmeyi tercih etti. Bike Aid takımından Antonie Berlin önce kaçtı. Sonra yanına gelmeye çalışan beş sporcu ile devam ettiyse de pelotona yakalandılar.

Daha sonra aralarında David Lozano (Novo Nordisk), Samet Bulut (Beykoz), Jonathan Rottmann (Rembe), Jakub Kaczmarek (Mazowsze), Gianni Marchand (Tarteletto) 1 dakika 30 saniye fark yaparak arayı açtı.

42. kilometrede fark 2 dakika 15 saniyeye, daha sonra da 3 dakika 35 saniyeye kadar çıktı.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

Etabın 46,5'inci kilometresinde tırmanış prim kapısı geçildi. Üçüncü kategoriden puan veren tırmanış prim sonuçları şu şekilde gerçekleşti;

1- Vinzent Dorn (Bike Aid)

2- Jakub Kaczmarek (Mazowsze)

3- Samet Bulut (Beykoz)

FARK ÖNCE AÇILDI, SONRA KAPANDI

Altılı grup hem tempo yapıp prim kapılarında etkili olurken zaman farkı da git gellerle enteresan sonuçlara sahne oldu. Önce Gianni Marchand geride kaldı. Zaman farkı 5 dakika çıktı. Marchand grubu yakaladı, Altı bisikletçi pelotonun önünde kaçmaya devam etti. Fark 2 dakika 50 saniyeye düştü. Sonra tekrar yükseldi.

SPRİNT PRİM SONUÇLARI

73,4'üncü kilometre geçilirken sprint prim kapısı geride kaldı. Alınan sonuçlar şöyle:

1- Davide Lozano

2- Giannni Marchand

3- Vinzent Dorn

Vincent Dorn, hem Türkiye Güzellikleri Mayosu için yerini sağlamlaştırmaya çalışırken bir yandan da, tırmanış mayosunu kazanma adına büyük bir adım attı. Prim kapısına gelene kadar geçen iki saatin sonunda bisikletçilerin ortalama hızı saatte 39,4 kilometre olarak verildi.

SEN ÇOK YAŞA SAMET

Etabın başından bu yana mükemmel bir yarış çıkaran Beykoz Belediye Spor Kulübü sporcusu Samet Bulut, gerek altılı grubun içinde gösterdiği performans ve prim kapılarındaki başarısı ile gerçekten etabın yüz akı sporcumuz oldu.

Samet Bulut İkinci kategoriden puan veren 118,2’nci kilometredeki tırmanış prim kapısını birinci olarak geçti ve Kırmızı mayoyu taşıma adına büyük bir adım attı. İkinciliği Bike- Aid takımından Vinzent Dorn, üçüncülüğü Novo Nordisk takımından David Lozano, dördüncülüğü ise Tarteletto takımından Gianni Marchand elde etti.

SON 25 KİLOMETREDE HIZ ARTTI

Yavaş yavaş finişe yaklaşıldığı sırada peloton hız limitini de artırdı. Kaş kavşağı dönüldükten sonra önde hareketlenmeler başladı. Bisikletçiler Kalkan'a gelirken dünyanın eşsiz ve ender görülen turkuaz, mavi ve yeşilin birleştiği yerden süzüldüler. Manzaraya doyum olmadı desek yeridir. Bazı bisikletçileri pelotondan geri kaldığı görüldü.

TOPLU FİNİŞ GERÇEKLEŞTİ

Peloton finişe toplu geldi. Son 400 metreye kadar kopma olmadı. Yarışın son bölümünde atak yapan Max Kanter etabı birinci tamamladı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Astana'dan Max Kanter’e madalyasını Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, 2. Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig’e madalyasını Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, 3. DSM-firmenich'ten Tobias Lund Andresen’e madalyasını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan takdim etti. Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu Alpecin-Deceuninck takımından Henri Uhlig elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Eyüp Özdemir giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Beykoz Belediyesi Takımı’ndan Samet Bulut kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı giydirdi.

YARINKİ ETAP FETHİYE-MARMARİS

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'una yarın 156 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı ile devam edilecek.

23 NİSAN COŞKUSU

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Fethiye-Marmaris etabına denk gelmesi sebebiyle birçok etkinlik düzenlendi. Tur'un sponsorlarından MOSSO, yarışında 59. yılı olması dolayısıyla kura ile belirlenen 59 bisikleti yarın Marmaris etabında 9-12 yaş grubu çocuklara armağan edecek. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da Tur'un daha renkli geçmesi için gerek bayram kutlamaları gerekse çocukların yapacakları etkinliklerle coşkuya ortak olacaklar.