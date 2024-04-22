Cenk Tosun'un yeni takımını duyurdular! Yeni sezonda Beşiktaş'a rakip olacak

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Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Cenk Tosun'un yeni sezonda Süper Lig'den bir takımda forma giyeceği öne sürüldü. MLS ekiplerinden teklif alan milli oyuncunun Türkiye'de kalacağı belirtildi.

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi henüz yenilemeyen Cenk Tosun'un Beşiktaş'a veda etmesi bekleniyor.

Son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğü ile de eleştirilen milli oyuncunun yeni sezonda Süper Lig'den bir takımda forma giyeceği öğrenildi.

ARDA TURAN'IN YANINA GİDEBİLİR

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da ilgilendiği milli futbolcunun resmi sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi.

Daha fazla forma giymek isteyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'ta yedek kaldığı için memnuniyetsizlik yaşadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın son oynadığı Ankaragücü maçında süre alamayan Cenk'in ayrılma kararından geri dönüş yapması beklenmiyor.

Bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 5 gol atan 32 yaşındaki yıldız, 6 da asist katkısında bulundu.

Öte yandan Cenk Tosun için Trabzonspor'un da devreye gireceği iddia edildi.