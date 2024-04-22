'Çürük' tartışması dallanıp budaklanıyor! Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'ya: "Beşiktaş'a böyle diyemezsin"

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: "Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..."

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray hakkında çarpıcı yorum: "Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş sadece Galatasaray..."

Bu sezon 5 defa hoca değiştiren Beşiktaş için Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba "Bu takım çürümüş" ifadelerini kullanmıştı. Aybaba'nın bu sözlerine Rıza Çalımbay'dan jet cevap geldi.

5 kez hoca değiştiren Beşiktaş'ın başına 2023 yılı kasım ayında Rıza Çalımbay geçmiş, tecrübeli hoca takımdan aralık ayının sonlarında ayrılmıştı. Verdiği bir röportajda kendisine gelen teklifleri açıklayan Çalımbay, Beşiktaş'ın son durumuna da değindi.

Azerbaycan ve İran'dan teklif geldiğini ancak hem İran-İsrail çatışmasının çıktığını hem de bazı ailevi problemler yaşadığını söyleyen Çalımbay "Sezona hızlı başlayacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇÜRÜMÜŞ DİYEMEZSİN"

Beşiktaş'ın son durumu ve Fernando Santos hakkında da konuşan Çalımbay, Samet Aybaba'nın Beşiktaş için kullandığı 'çürümüş' ifadesine de değinmeden edemedi. Çalımbay şu sözleri kullandı:

"Hiçbir zaman bir takıma çürük denilemez. Ellerinde fırsat vardı, değiştirebilirlerdi. Transfer yapabilirlerdi. Yaptılar zaten. Formsuzluk olabilir, başka bir şey olabilir; ama çürük denilmez. Bir takıma çürük demek doğru değil. Doğru bir yaklaşım değil. Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Dışarıdan bir antrenör getirmezlerse, teknik direktörlüğe en yakın isim Serdar Topraktepe. Bizimle de çalıştı. Yetkin bir insan. Elindeki oyuncular da iyi. Bence Beşiktaş'ı uzun vadede çalıştırabilir, iyi şeyler yapabilir"

"ŞAMPİYONLUK SON HAFTA BELLİ OLACAK"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında da konulan Çalımbay sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Şampiyonluk yarışı ortada görünüyor. Galatasaray iki sezondur çok istikrarlı gidiyor. Fenerbahçe şampiyonluğa daha çok ihtiyacı olan taraf, çok hırslılar. Bence şampiyon son hafta belli olacak"