Bitkisel atık yağda servet var! Geri dönüşüm fiyatı satış fiyatından fazla

Türkiye’de her ay yaklaşık 3.500 ton bitkisel atık yağ toplanıyor. Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz, bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomik büyüklüğünün yıllık 78 milyon dolar olduğunu açıkladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı ve DG Doğru Geri Kazanım Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz, atık yağların ciddi bir tehdit oluşturduğuna, bu yağları çevreye zarar vermeden doğru bir şekilde kaynağında ayırmanın önemine dikkat çekti.

Yılmaz, “Türkiye’de aylık yaklaşık 3.500 ton bitkisel atık yağ toplanıyor. 2023 yılı için gerçekleşen toplama 35 bin ton. Ülkemizde bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomik büyüklüğü yıllık 78 milyon dolar. Hedeflenen 100 bin ton toplandığında sektörün ekonomik büyüklüğü 175 milyon dolar olacak. Yani, bitkisel atık yağı aslında millî servet” dedi. AB’de belediye atığının yüzde 49,6’sının geri dönüştürüldüğünü belirten Yılmaz, “Türkiye’de ise bu oran yüzde 12,3 seviyesinde. Bilinç düzeyimizi Avrupa’ya yaklaştırmamız gerekiyor. Bitkisel atık yağı kavanozda biriktirip çöpe atıyoruz. Yağın litresini 35 liraya aldınız, toplayıp geri dönüşüme gönderdiğimizde şu anki satış fiyatının litresi 47 lira bandında. Neredeyse ilk üründen daha fazla değere satıyorsunuz” bilgisini verdi. Motorine en az binde 5 biyodizel katılabildiğine işaret eden Yılmaz, “Taslak yönetmelik üzerinde çalışılıyor. Hayvansal yağlar gibi farklı yağları da bünyesine alacak bir yönetmelik hazırlanıyor” açıklamasını yaptı.

1 LİTRE ATIK YAĞ 1 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNU KİRLETİYOR

Atık yağın tüm ekosisteme ciddi zararları olduğuna dikkati çeken Nagihan Yılmaz, şunları söyledi: 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Atık yağlar; su yollarına, akarsulara veya denizlere döküldüğünde suya, çevreye, doğaya tüm ekosisteme ciddi zararlar verebiliyor. Geri dönüşümle geleceğimize sahip çıkabiliriz.