Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk 3 ayında en çok beyaz renkli, manuel vitesli otomobiller tercih edildi. Sahibinden.com’un 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı sahibindex vasıta verilerine göre, yılın ilk 3 ayında vasıta ilanlarının yüzde 68’ini otomobil ilanları oluşturdu. Otomobil ilanlarını yüzde 12 ile minivan-van-panelvan, yüzde 7 ile de ticari araç ilanları izledi. Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde en çok beyaz renkli, 2012 model, manuel vitesli, yakıt tipi benzin ve LPG olan sedan kasalı otomobiller tercih edildi. En çok vasıta ilanı bakan kentler ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa oldu. Ortalama 13 dakika 26 saniye süre ile vasıta bakan kullanıcılar, ilanları ararken sırasıyla masaüstü bilgisayar, cep telefonu ve tabletleri tercih etti.