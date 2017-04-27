Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en hızlı gelişen iş yapma şekillerinden e-ticaret, dünyada 1,6 trilyonluk hacme ulaştı. Rakamın 2020’de 3 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Yani 3 yılda ikiye katlanması beklenen bir hacim söz konusu. Bugün 400 milyon dolar olan ‘sınır ötesi e-ticaretin’ ise yine sadece 3 yıl sonra 2,5 kat artarak 1 trilyon doları bulacağı tahminleri yapılıyor. Türkiye’deki e-ticaret hacmi ve beklentilerine ilişkin tahminler ise “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” raporuyla kamuoyuna sunuldu. Buna göre Türkiye, 46 milyon internet kullanıcısı ve yüzde 58’lik internet penetrasyonu ile dünyadaki önemli oyuncular arasında yer alıyor. 2013-2016’da ortalama yüzde 34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla TÜBİSAD ve ETİD tarafından hazırlanan çalışmaya göre 17,5 milyar liralık hacme ulaştı.

MOBİLDE DÜNYADAN ÖNDEYİZ

Mobil kullanıma bakıldığında ise dünyadan önde olduğumuz dikkat çekiyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 65’i akıllı telefon kullanıyor. Bu oran, yüzde 60 olan dünya ortalamasının üzerinde. E-ticarette de mobili daha fazla kullanan ülkeler arasındayız ancak, klasik perakendecilerin e-ticaret sektöründen aldığı payın sadece yüzde 30 olduğu belirtiliyor. Bir örnekle anlatmak gerekirse, ABD’de 100 perakendeci arasında, kendi web sitesinden direkt ticaret yapmayan işletme sayısı sadece 6. Türkiye’de ise 100 perakendecinin 35’i henüz web sayfası üzerinden satışa başlamamış durumda. Tüketici algısı tarafında, dünyada e-ticaretin en önemli değer önerisi “kolaylık”, Türkiye’de ise “ucuzluk” olarak öne çıkıyor. Türkiye’de her 3 internet kullanıcısından biri online alışveriş yaparken online alışveriş yapan her 4 müşteriden biri de alışveriş işleminde problem yaşıyor.