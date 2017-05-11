Osman ÇOBANOĞLU
TBMM’de komisyon ayağına başlanan yeniden yapılandırma kanun teklifinde yer alan hurda düzenlemesine göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu olan 20 yaş ve üzeri toplamda 2,1 milyon taşıtın hepsinin hurdaya ayrılması durumunda 3,1 milyar liralık vergi tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemeyle kapı önünde bekleyen 97 model ve öncesi araçların hurdaya ayrılmasının yolu açılıyor. Araçların 1,6 milyonunu otomobiller, arazi taşıtları ve motosikletler oluşturuyor.
3,1 milyarlık vergi hurdaya ayrılacak
11.05.2017 - 06:50 | Son Güncelleme: 11.05.2017 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM’de komisyon ayağına başlanan yeniden yapılandırma kanun teklifinde yer alan hurda düzenlemesine göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu olan 20 yaş ve üzeri toplamda 2,1 milyon taşıtın hepsinin hurdaya ayrılması durumunda 3,1 milyar liralık vergi tahsilinden vazgeçilecek
Osman ÇOBANOĞLU
Etiketler : hurda,tbmm,
472320 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/472320.aspx
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