Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

TBMM’de komisyon ayağına başlanan yeniden yapılandırma kanun teklifinde yer alan hurda düzenlemesine göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu olan 20 yaş ve üzeri toplamda 2,1 milyon taşıtın hepsinin hurdaya ayrılması durumunda 3,1 milyar liralık vergi tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemeyle kapı önünde bekleyen 97 model ve öncesi araçların hurdaya ayrılmasının yolu açılıyor. Araçların 1,6 milyonunu otomobiller, arazi taşıtları ve motosikletler oluşturuyor.