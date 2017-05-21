Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi’nde güzergâhları değiştirecek Kanal İstanbul Projesi, Türkiye’nin dört bir yanına ilham oluyor. İstanbul’daki ‘çılgın proje’nin bir benzeri de Tokat’ta yapılıyor. Temeli atılan Kanal Tokat’ın, 2018 Mart ayında bitmesi bekleniyor. 10 milyon 540 bin liralık yatırımla hayata geçecek olan Kanal Tokat, Karadeniz’i cazibe merkezi hâline getirecek. Proje kapsamında Yeşilırmak’ın belirli bir kısmı durgunlaştırılacak. Akış hızı kontrol altına alınan su üzerinde, Osmanlı kayıkları ile gezinti yapabilecek. Irmak kenarında kent dokusuna uygun dinlenme mekânları, gezi, koşu ve bisiklet yolları hazırlanarak. Atatürk Köprüsü ile ÇEDAŞ Köprüsü arasında kalan yaklaşık 1200 metrelik alanda uygulanacak proje, aynı zamanda su baskınlarına karşı koruma görevi üstlenecek. Her 50 metre, ırmağın 8-10 metre ilerisine doğru iskeleler yapılacak. Bölgede 40 metrelik bir kule inşa edilecek. İnsanlar asansörle buraya çıkabilecek ve oradan Tokat’ı seyredebilecek. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Bir buçuk kilometrelik alanda Kanal Tokat’ı oluşturacağız. Kayıkların yüzeceği bir hâle gelecek. Tahminimize göre birinci kısım, ağustos ayı sonu gibi bitmiş olur” dedi.