Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Gürcistan, dost ve komşu olmanın ötesinde birer stratejik ortak olarak, diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 25. yıl dönümünü kutluyor.

Başkent Tiflis'te yarın yapılacak Gürcistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. Toplantısında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli konular masaya yatırılacak.

Gürcü siyasi uzmanlar ve araştırmacılar, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Siyaset bilimci Gia Khukhaşvili, "Türkiye ile Gürcistan’ın ilişkileri karşılıklı saygıya dayalı ve bu yüzden somut ve güçlü bir şekilde gelişiyor, iki ülke bu açıdan doğru yoldan gidiyor." dedi.

Gürcistan için NATO ile entegrasyonun öncelikli olduğunu hatırlatan Khukhaşvili, bu yönde iki ülkenin iş birliğinin gayet iyi bir şekilde geliştiğini ve Türkiye'nin Gürcistan'ı bu konuda her zaman desteklediğini kaydetti. Khukhaşvili, "Türkiye bir NATO müttefiki olarak Gürcistan’ın NATO ile entegrasyonunu destekliyor. Türkiye küresel güvenlik açısından bize hep destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerde en önemli konular arasında ekonomi ve ticaretin yer aldığını söyleyen Khukhaşvili, Türkiye'nin Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ikili ekonomik ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Türk yatırımcılara Gürcistan'da daha "gerçek" alanlara yatırım yapmaları çağrısında bulunan Khukhaşvili, "Gerçek derken burada sanayi ve üretim, tarım ve tarımsal üretimden bahsediyorum. Bu alanlar kalkınması gereken diğer alanlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gürcistan'ın güvenliği için Türkiye'yle iş birliği son derece önemli"

Gürcistan Halkla İlişkiler Enstitüsünde uzman Tornike Şaraşenidze, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin gayet iyi ve pozitif şekilde geliştiğini vurguladı.

Şaraşenidze, "Türkiye bölgesinde ve komşu ülkelerle karşı barışçıl bir politika sürdürüyor. Türkiye'nin NATO müttefiki olması ikili ilişkilerin bu kadar iyi bir şekilde gelişmesinin sebebidir." ifadelerini kullanarak, Gürcistan'ın yıllar boyunca Türkiye’den ekonomi ve savunma alanlarında destek aldığını kaydetti.

Gürcistan’ın NATO'yla entegrasyonu açısından Türkiye ile iş birliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Şaraşenidze, "Bazı nedenlerden dolayı Gürcistan’ın NATO’yla entegrasyon süreci yavaşlamış durumda, ama Gürcistan, güvenliğini güçlendirmek için NATO’yla pratikte iş birliğini mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla Gürcistan için Türkiye’nin buradaki rolü çok özel ve önemlidir." dedi.

Şaraşenidze, "Türkiye, NATO müttefikleri arasında en büyük askeri güce sahip ülkelerden biridir. Dolaysıyla Türkiye’nin Gürcistan’ın sınır komşusu olması bizim güvenliğimiz için son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Şaraşenidze, mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için büyük bir potansiyel olduğunu ifade ederek, iki ülkenin bunu kullanmak için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin ekonomik kalkınması bize örnek olmalı"

Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Vakfında uzman Nodar Kharşildze, Türkiye ve Gürcistan arasında 25 yıl boyunda birçok alanda örnek ilişkilerin geliştiğini dile getirerek, "Türkiye'yle Gürcistan’ın arasında vize yok, sınır kapılardan geçiş kolay. Çok sayıda Türk Gürcistan’da, aynı şekilde de Gürcüler de Türkiye’de yaşıyor ve çalışıyor, tüm bunlar iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hız kazandırıyor." dedi.

İki ülke arasında başarılı bir ekonomik iş birliği olduğunu ifade eden Khraşiladze, Türk yatırımcıların özellikle Acara bölgesinin turizm altyapısına önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ve bu bölgenin kalkınmasına katkı sağladığını kaydetti. Khraşiladze, "Yakında tamamlanacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi hem ülkelerimiz arasındaki ekonomi ve ticaretin kalkınması hem de tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması açısından atılmış çok önemli bir adım." dedi.

Ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi için ortada büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirten Kharşiladze, "Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ilişkilerine bakarsak, Gürcistan bu ticaretin çok önemli bir koridoru olabilir. Bunun için ek altyapılar yapmak gerekecek ama sonuçta Gürcistan, Türkiye ve Rusya arasında doğal geçittir ve bu avantajı iyi kullanmak gerek." ifadelerini kullandı.

Ülkenin hızlı ekonomik kalkınması için Türkiye ekonomisinin örnek olduğunu dile getiren Kharşiladze, "Türkiye’den çok güzel örnek projeleri alabiliriz. Türkiye kısa bir süre içinde dünyada en hızlı gelişen ülke oldu ve dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasına girdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan için bölgedeki komşu, büyük ve güçlü ülkeler arasında en sağlam ortak ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kharşiladze şunları kaydetti:

"Bölgeye bakarsak burada bizim için en güçlü ülke Türkiye’dir. Diğer büyük ülkeler ya bizim için kabul edilemez, ya da kendisi zaten zor bir durumda. Rusya mesela, güçlü bir ülke ama işgal politikası izlediği için bizim ortağımız olamaz, Ukrayna da büyük ülkedir ama kendi sorunları var, İran’a gelirsek onun biraz 'özel' bir politikası var ve şimdilik kendisinin ne istediği pek belli değil gibi. Dolaysıyla bizim için tek doğru seçenek Türkiye’dir."