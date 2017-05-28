Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kuruluş işlemleri tamamlanan Hatay Hassa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile tüzel kişilik kazanan OSB sayısının 300'e ulaştığını belirterek, "Hatay Hassa OSB'de kurulacak sanayi tesisleriyle, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam kapısı açılacak" dedi.

İLK 10 OSB ARASINA GİRECEK

Özlü, OSB'lerin bulundukları kentlere sağladığı avantajlara dikkati çekerek, "OSB'ler, yatırımların işbirliğiyle yapılmasına, enerji, çevre ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırlıyor" diye konuştu. Hassa OSB'nin 13 bin 770 m2'lik alanla Hatay'ın en büyüğü olduğunu belirten Özlü, "Türkiye'nin de en büyük ilk 10 OSB'si arasına girdi" dedi. Özlü, ortaklık yapısını da şöyle anlattı: "Bölge, yüzde 72 katılım payı ve 10 üye ile Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, yüzde 10 katılım payı ve 2 üye ile Hassa Belediye Başkanlığı, yüzde 6 katılım payı ve 1 üye ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, yüzde 12 katılım payı ve 2 üye ile Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndan oluşuyor."

Türkiye'de bugüne kadar kurulan 300 OSB'de, 50 bini aşkın parselde üretime geçildi. Yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi istihdam ediliyor. Bakan Özlü, OSB'lerdeki boş parselleri de en kısa sürede üretime katacaklarını söyledi.