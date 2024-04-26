SPK'dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Koton ve Lila Kağıt şirketlerinin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzını onayladı.

SPK bültenine göre kurul, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay başına 30,50 liradan, Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 37,39 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan SPK, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 100 milyon Euro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu da kabul etti.

Kurul, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Acar Menkul Değerler A.Ş., Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye 139 bin 566'şar lira, Strateji Menkul Değerler A.Ş.'ye 69 bin 783 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye idari para cezası uygulayan kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 39 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemin başlatılmasına karar verdi.