Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hayata geçen son yapılandırma kanunu kapsamında 8.5 milyon başvuru alındığını, 80.4 milyar lirayı yapılandırdıklarını açıkladı. Ağbal, yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununun sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ağbal, yeniden yapılandırmaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8.5 milyon başvuru aldık, 80.4 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı. SGK da 1 milyon 636 bin başvuru aldık, 41.7 milyar lira bu kanun çerçevesinde yapılandırdık.

Yapılandırılan tutarların içerisinde en büyük pay 4.8 milyon mükelleften alınan 7.5 milyon başvuru ve 55.6 milyar lirayla kesinleşmiş alacaklara ait. 721 bin 500 mükellefimiz de matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlandı. Bu mükelleflerimizin beyanları üzerine 16,6 milyar lira vergi tahakkuk etti” dedi.

Vergi dairelerinin kasım ayında 11.3 milyar lira, 31 Aralık itibarıyla da 12.3 milyar lira tahsilat yaptığını anlatan Ağbal, “SGK’nın tahsilatları ile birlikte yaklaşık 16.7 milyar lira oldu” dedi.

ÖDEYEMEYEN MÜKELLEF

Ağbal, 2016 Kasım ayında Maliye’ye, aralık ayında da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilk taksit ödemelerini yapamayan vatandaşların kanundan yararlanma haklarını kaybettiğini ifade ederek, “Yaklaşık 1.2 milyon vatandaşımız bir şekilde ya peşin ödemesini ya da ilk taksitini ödemeyi aksattı. Onun için kanundan yararlanma haklarını kaybetmişti. 27 milyar liralık alacak yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalmış oldu” diye konuştu.

'SIKI ÇALIŞTIK'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Maliye Bakanı Ağbal, “İlk taksiti ödememiş olsanız bile herhangi bir yeni müracaata gereksinim olmaksızın çarşamba günü (31 Mart) akşama kadar bu borçlarınızı ödeyerek tekrar yeniden yapılandırmaya dönebilirsiniz” dedi.

Ağbal, yapılandırmayı duyurmak için televizyon ve radyolarda spotlar yayınladıklarını, 2 milyon 300 bin SMS, 1 milyon MMS gönderdiklerini, 1 milyon 868 bin 551 kişiye mektupla ulaştıklarını kaydetti.

Vergi dairelerinin yaklaşık 104 bin mükellef ile yüz yüze, 800 bin mükellef ile telefonla görüştüğünü anlatan Ağbal, “Bugün itibarıyla vergi dairelerimiz tarafından 16 milyar lira, Gümrük ve diğer idarelerimiz tarafından 1.5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3.4 milyar lira olmak üzere yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yaptık” diye konuştu.

TRAFİK İÇİN 1.3 MİLYON KİŞİ GELDİ

Bakan Ağbal, Gelir İdaresi’nin e-tebligat sistemine kayıtlı vatandaşların trafik cezalarını sistem üzerinden görebileceğini hatırlatarak, “E-Tebligat sistemi üzerinde kayıtlı vatandaşlarımız doğrudan doğruya bu tebligatı görecekleri için peşin ödeme indiriminden de yararlanmış olacak” dedi. Ağbal, trafik para cezalarını yapılandırmak için 1.3 milyon kişinin başvurduğunu, 1.4 milyar liralık tutarın yapılandırıldığını bildirdi.

GECEYARISI AÇIK 31 MAYIS’A DİKKAT

Bakan Ağbal, “30 Mayıs Salı ve 31 Mayıs Çarşamba günü gece 24’e kadar vergi dairelerimiz açık. Kamu bankalarımız da 31 Mayıs akşam saat 21’e kadar açık olacak” dedi. Ağbal, kanunundan yararlanmak için son günün 31 Mayıs olduğunu, bu sürenin herhangi bir şekilde uzatılmayacağını kaydetti. Ağbal, “Prensipte artık yeni bir genel yeniden yapılandırma kanununa ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Kim, ‘Vergi borçlarımı ödemek istiyorum ama buna mali imkanım yetmiyor’ diyorsa, getirdiğimiz sistem bu vatandaşımıza elini uzatıyor” ifadelerini kullandı.

5 YILA KADAR TAKSİT İMKANI

Bakan Ağbal, iyi gününde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin, kolaylaştırılmış tecil müessesesi yoluyla, en fazla bir yıla kadar geriye dönük vergi borçlarının uygun şartlarla ödemelerinin önünü açtıklarını ifade etti. Ağbal, “Zor durumda olan mükellefler; uygun taksitlerle, yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacak” dedi. Ağbal, 1 Ocak 2018’den sonrasında oluşabilecek ödenmemiş borçlar için devreye soktuklarını kaydetti.